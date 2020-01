Chando Erik Luna ha annunciato il matrimonio in un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito iGossip.it. Quando convolerà a nozze? E con chi? Con una donna o con un uomo? Chando non ha mai nascosto il suo orientamento bisessuale. Il modello e attore spagnolo parteciperà alla nuova edizione del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle 2020? Quali sono i progetti futuri dell’ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares? Ora bando alle chiacchiere… subito dopo il salto, troverete l’intervista integrale!

Chando Erik Luna in Svizzera per W – Foto: Belkalem

Ciao Chando, com’è iniziato il nuovo anno?

In modo fantastico! Prima un party a Bilbao e poi a Parigi. Sono molto contento perché penso che il 2020 sarà per me un grande anno.

Stai facendo diversi casting in Italia?

Sì, sono in contatto con molti agenti di casting e produttori italiani per analizzare tutti i progetti a cui potrei partecipare.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI CHANDO ERIK LUNA

Chando Erik Luna in Svizzera per W – Foto: Belkalem

Come ti stai preparando per i casting in Italia?

Sto studiando italiano con il mio professore Vito Maria Camposeo (presidente del suo fanclub, ndr). Lui dice che imparo molto facilmente e velocemente.

Che cosa rappresenta per te il valore dell’amicizia?

Per me è tutto nella vita. La maggior parte dei miei migliori amici appartengono al mondo del cinema, della moda e dello spettacolo. Per questo non mi piace quando si dice che non è possibile avere amici nel mondo dello spettacolo. Ho diversi amici anche nel mondo delle telenovelas, tra cui Barbara Mori e Jeannette Rodriguez. Quest’ultima è una grande amica, che adora l’Italia. Ho parlato da poco con lei e stiamo pianificando di incontrarci a Roma per un evento. Ci vedrete molto spesso insieme.

Chando Erik Luna in Svizzera per W – Foto: Belkalem

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA RILASCIATA DA CHANDO A IGOSSIP.IT

In una nostra precedente intervista ci hai svelato che sei fidanzato. Ci vorresti svelare qualche dettaglio in più?

Sono felicemente fidanzato da un anno. Quest’anno è quello decisivo per convolare di nuovo a nozze. Ho incontrato una persona a cui importa davvero il significato della parola amore. Mi sposerò alla fine di quest’anno. So che molti giornalisti vogliono sapere chi è: se è una donna o un uomo. Per il momento preferisco non dire chi è perché non è un personaggio pubblico. Quando arriverà il momento adatto, tutti lo scopriranno!



Chando Erik Luna in Svizzera per W – Foto: Belkalem

Che cosa ti auguri per il futuro?

Non sono una persona particolarmente ambiziosa. So ciò che voglio… e quello che non voglio lo so ancora meglio. L’unico grande sogno che mi piacerebbe realizzare è quello di diventare padre.