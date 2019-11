Chando Erik Luna a iGossip.it: “Sono fidanzato con una persona che conoscevo prima di Grecia Colmenares” [INTERVISTA]

Chando Erik Luna è tornato a parlare ai nostri microfoni per svelarci i suoi imminenti e futuri progetti lavorativi, ma anche alcune chicche sulla sua vita sentimentale. Il bellissimo e sensuale modello e attore spagnolo ha ribadito di essere felicemente fidanzato con una persona che conosceva molto prima della sua ultima fidanzata, la diva delle telenovelas Grecia Colmenares. Lui non ha mai nascosto la sua bisessualità, confermando più volte in diverse interviste di aver avuto diversi flirt e storie sia con donne che con uomini, ma mai con transessuali. Subito dopo il salto troverete l’intervista integrale che Chando ha rilasciato al nostro sito iGossip.it.

Quali sono i tuoi imminenti e futuri progetti lavorativi?

Sta per uscire Adiós Susana che è stato diretto da me e Rubén Pascual Tardío, che è un giovane regista che ha vinto molti premi internazionali. In questo cortometraggio ho anche un ruolo come attore insieme alle attrici Laura Arjona e Beatriz Rico de Paso Adelante. Continuo a lavorare come modello e sto preparando il mio ritorno a teatro.

Allo stato attuale il mondo della moda è davvero inclusivo?

Per me la moda è sempre stata importante a livello professionale, ma non per la mia vita privata. Ho fatto questo per lavoro e sono sempre stato in contatto con fotografi, stilisti e brand di abbigliamento importanti, ma non ho mai seguito la moda. L’ho vista sempre come un lavoro. Ho uno stile molto sportivo, a volte anche classico.

Qualche mese fa ci hai svelato che sei fidanzato… Vorresti svelarci qualcosa in più su questa tua love story?

Sì, è una persona molto importante. La conoscevo prima di Grecia Colmenares. Poi dopo la rottura con Grecia ho iniziato questa relazione, che mi sta portando molta serenità, pace, tranquillità e positività nella mia vita. Mi è stata sempre vicina in quest’anno per me molto difficile e brutto. Mi auguro che la nostra relazione abbia sviluppi positivi e che un giorno si possa formare una famiglia. Non è un personaggio pubblico, quindi non lavora nel mondo dello spettacolo

Dopo quello di Roma, organizzerai un nuovo incontro con i fan in Italia?

L’incontro con i fan a Roma in Italia è stato organizzato dal mio fan club. Un evento molto bello con un piccolo gruppo di fan e giornalisti… c’erano persone scelte e selezionate… è stato davvero molto emozionante! Sarebbe bello organizzare nuovi meeting con i fan prossimamente, magari in occasione della prima del cortometraggio Adiós Susana.

Redazione-iGossip