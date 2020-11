Francesco Bettuzzi a iGossip.it: “La storia con Daniela De Souza? È terminata ad aprile scorso”

Francesco Bettuzzi è tornato nuovamente al centro del gossip nazionale perché il settimanale di cronaca rosa Novella 2000 ha rivelato che sarebbe in love con Daniela De Souza, bellissima stilista ed ex compagna di Alexander Pereira (ex sovrintendente al Teatro alla Scala e ora alla guida del Maggio Fiorentino). Ivan Damiano Rota ha scritto sulla nota rivista di gossip: “Si dice che, nonostante tutto fosse finito, Elisabetta Gregoraci fosse gelosa di questo rapporto e che avrebbe fatto di tutto per riavvicinarsi a Bettuzzi…”. L’indiscrezione è stata rilanciata anche da Dagospia.

Francesco Bettuzzi – Foto: iGossip.it

Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci

Per chi ancora non lo sapesse, Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci sono stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito della showgirl e conduttrice tv, Flavio Briatore, c’era e la condizionava.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi – Foto: Chi e Dagospia

Francesco Bettuzzi e Daniela De Souza

In queste ultime ore il CEO presso la Pure Herbal, una azienda di cosmetici di cui Elisabetta Gregoraci era stata scelta come testimonial, è finito al centro della cronaca rosa per questa presunta relazione con la fashion designer ed ex modella brasiliana Daniela De Souza.

Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi e Daniela De Souza – Foto: Dagospia.com

Francesco Bettuzzi a iGossip.it

Noi di iGossip.it abbiamo chiesto al diretto interessato, vale a dire all’ex pilota di aerei per la Neos Spa, per saperne di più. Bettuzzi ci ha risposto, come sempre, con grande gentilezza e stile.

Francesco Bettuzzi in vacanza – Foto: Instagram

Il bellissimo, intrigante e affascinante Chief Executive Officer originario di Parma nonché grande appassionato di sport e mare ha rivelato al nostro sito: “La relazione con Daniela De Souza è finita ad aprile. Daniela è una super ragazza e una grande stilista. Non confondiamola con altre persone…”.