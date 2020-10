Francesco Bettuzzi su Elisabetta Gregoraci: “Siamo stati insieme per tre anni”

Francesco Bettuzzi è tornato a parlare della sua relazione d’amore con Elisabetta Gregoraci dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi. Dopo lo scoop lanciato in diretta tv dal noto paparazzo Maurizio Sorge a Live – Non è la d’Urso, Bettuzzi ha deciso di raccontare tutti i dettagli sulla sua precedente liaison con la famosa e bellissima conduttrice televisiva.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi – Foto: Chi e Dagospia

Bettuzzi ha rivelato: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava”.

Francesco ha poi sottolineato: “Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

Per poi continuare: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme. La sua liaison con Pierpaolo Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

E voi che cosa ne pensate del possibile flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip 5? Ci sono buone speranze per l’ex velino di Striscia la notizia e modello lucano?