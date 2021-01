Hackerato Chando Erik Luna: intervista al modello e attore spagnolo

Hackerato Chando Erik Luna. Il sensuale modello e attore spagnolo ha subìto il furto del suo profilo Instagram alcuni giorni fa. Com’è riuscito a risolvere questo grosso problema? Che cosa ha fatto? Nell’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it, l’ex fidanzato delle dive delle telenovelas Grecia Colmenares, Chando Erik Luna, ha parlato anche dell’attuale emergenza sanitaria internazionale provocata dalla diffusione del Covid-19 e dei suoi progetti futuri. Questo e tanto altro ancora, subito dopo il salto. Buona lettura!

Chando Erik Luna per iGossip.it – Photo by Belkalem

Ciao Chando, dove e come stai vivendo questa pandemia di Covid-19?

Ciao ragazzi, bene grazie. Per paura di questa brutta pandemia non ho viaggiato anche per evitare di contagiare la mia famiglia. Sono stato solamente a Ibiza e Formentera la scorsa estate per tre settimane e poi sono tornato a Zurigo in Svizzera.

Questa emergenza sanitaria ha influito sui tuoi progetti personali e professionali?

Sì, sia sul piano professionale che personale. Sul piano professionale (teatro e altri lavori) è stato tutto rimandato a data di destinarsi. Avevo programmato il mio ritorno in Italia per diversi progetti lavorativi, ma purtroppo tutto è stato cancellato. Sul piano personale, avevo intenzione di adottare un bambino. Per il momento le adozioni sono state bloccate e non so quando sarà possibile.

Chando Erik Luna per iGossip.it – Photo by Belkalem

Cosa pensi di questa pandemia?

Ci sono e ci saranno dei gravi problemi economici e conseguenze negative, a parte il fatto che sono stati registrati milioni di morti. Questa pandemia ci ha cambiato molto e ci segnerà in futuro. Dovremmo migliorare e cambiare molti aspetti della nostra vita.

Com’è iniziato il nuovo anno?

Ho passato la vigilia di Capodanno a St. Moritz a casa di una mia cara amica, lontano dai miei parenti… vi lascio immaginare che non è stato affatto bello. Purtroppo non ho visto i miei famigliari durante queste feste natalizie, ma al tempo stesso ho tanta forza e spero che quest’anno sia migliore. Ho iniziato il 2021 con la voglia di aiutare gli altri.

Chando Erik Luna per iGossip.it – Photo by Belkalem

I social network influenzano il tuo lavoro? Se sì, in che modo?

Sono molto importanti, perché ci lavoro. Proprio recentemente mi è stato hackerato il profilo di Instagram ed è stato davvero terribile, poiché ho perso una parte dei miei followers. Grazie alla società informatica Cybernetips sto cercando di recuperare tutto affinché il mio profilo torni alla normalità, anche se sarà molto difficile.

Che cosa ti aspetti dal 2021?

Non mi aspetto nulla dal 2021, penso molto al presente. Auguro tanta salute e forza a me stesso e a tutti quanti per venirne fuori da questo incubo.

Quale messaggio vuoi inviare ai tuoi fan?

Sicuramente dico grazie. Sono molto grato a loro per tutto l’amore e la considerazione che mi hanno sempre dimostrato. Voglio dire loro che presto tornerò in Italia con più grinta e forza che mai per dei nuovi progetti che ho in mente. Se sarà possibile, vorrei ringraziarli proprio di persona.





Chando Erik Luna in Svizzera – Foto: Belkalem







Chando Erik Luna per W – Foto: Belkalem







Chando Erik Luna – Foto: iGossip.it

Chando Erik Luna – Foto: iGossip.it













Chando Erik Luna e Ana Oliva – Foto: Instagram

















