Lorenzo Crespi ha affossato il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini in un durissimo post condiviso con i suoi follower di Instagram. Il celebre attore di numerosi film e fiction tv di successo ha scritto senza peli sulla lingua che il reality show di Canale 5 non serve più a nulla e andrebbe chiuso.

Dopo aver bacchettato Gabriel Garko nelle settimane scorse, Crespi ha fatto a pezzi il GF Vip. Il famoso attore siciliano ha esordito così: “Chi glielo dice a questi poverini dentro la casa che quando escono, due puntate dalla d’Urso e non li vedremo più???”.

L’attore siciliano Vincenzo Leopizzi ha poi continuato: “Forse Tommaso Zorzi ne farà qualcuna in più… il resto torna in analisi… come quelli di ogni anno ormai… un programma che non serve più a nulla… serve solo ai mostri che giocano sulle vite, le debolezze, le fragilità mentali e la loro totale inutilità artistica. Andrebbe chiuso”.

Il post social di Crespi ha scatenato una raffica di commenti. La giornalista di Dagospia, Gabriella Sassone, ha commentato: “Lo penso anche io. Meteore”. Una follower dell’attore ha scritto: “Hai ragione… pagati bene per dare brutti esempi…”. Un’altra ha aggiunto: “Perdonami Lorenzo, il problema non è il programma in sé, ma gli elementi che lo compongono. Sappiamo tutti che seguono un copione. Io mi ricordo i primi GF, quelli composti da gente normale, con storie di tutti i giorni e che poi hanno sfondato. Vedi Luca Argentero, Flavio Montrucchio, Pietro Taricone, Eleonora Daniele, etc. Il problema non è nemmeno la gente che lo guarda, perché un po’ di leggerezza non fa mai male, il problema è di chi si crede vip, ma è già meteora”.

E voi che cosa ne pensate? Condividete l’opinione di Crespi?