Mister Italia 2019 nel caos, due vincitori nel giro di una settimana: chi ha davvero vinto l’ambito titolo tra Giulio Schifi e Rudy El Kholti? [SCOOP]

Non mi era mai capitato in vita mia di scrivere a distanza di una settimana un articolo sui vincitori (praticamente sono in due!) di un identico concorso di bellezza anche abbastanza rinomato e famoso a livello nazionale, vale a dire Mister Italia. Sembrerà strano, ma quest’anno Mister Italia si è sdoppiato o meglio ancora è stato “clonato”. Due ragazzi hanno vinto praticamente lo stesso titolo a distanza di pochi giorni. Assurdo! Roba da matti!

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di Giulio Schifi che è stato eletto Mister Italia 2019 lo scorso 8 settembre a Trani in Puglia ed è stato premiato dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria durante la finalissima condotta da Jo Squillo. La notizia è stata poi diffusa da diverse testate giornalistiche, agenzie stampa e siti. Fin qui nulla di strano.

Il 14 settembre scorso è stato eletto Mister Italia 2019 il 29enne bancario italo-australiano di origini marocchine Rudy El Kholti durante la finale nazionale del concorso che si è tenuta all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il vincitore dell’Icn World Championship in Australia nella categoria Men’s Fitness è stato premiato da Denny Mendez, la Miss Italia 1996. Anche in questo caso tanti giornali, testate giornalistiche e siti hanno lanciato la notizia. Ma nessuno finora si è accorto che in realtà quest’anno abbiamo due vincitori per lo stesso e identico concorso nazionale di bellezza maschile.

A questo punto come direbbe Gigi Marzullo “la domanda sporge spontanea? Chi tra Rudy El Kholti e Giulio Schifi è il vero vincitore di Mister Italia 2019?”.

Le prime reazioni

Il caso è davvero emblematico. Su Twitter sono giunte le prime reazioni. Il social media di Mister Italia, per intenderci l’organizzazione del concorso che ha premiato Rudy El Kholti, ha cinguettato così alla richiesta di informazioni e spiegazioni in merito ai due concorsi di bellezza maschile identici che sono andati in scena nella prima metà di settembre 2019: “A chi lo dici … il nostro è nato l’8 marzo 1983, registrato il marchio nel 1998, qualcuno dopo aver cambiato nome 3 o 4 volte ha deciso nel 2010 di chiamarsi come noi… poca fantasia forse”.

Ovviamente sono pronto a riportare anche la dichiarazione, una nota stampa o un commento da parte dell’altra organizzazione di Mister Italia 2019, che ha decretato come vincitore Giulio Schifi.

