Sabina Bakanaci è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2019, prodotto dalla star tv Maria De Filippi e condotto dall’ex gieffino Filippo Bisciglia. Durante il famoso e seguitissimo reality show di Canale 5 la modella, in versione tentatrice, originaria di Urbania ha stregato sia i concorrenti sia il pubblico da casa per la sua altezza, il suo fisico scultoreo, il suo bellissimo viso e le sue forme da capogiro. Dopo questa esperienza televisiva è stata scelta come testimonial di Elsy Couture, il prestigioso fashion brand che reinterpreta sapienza sartoriale e tradizioni d’eccellenza. Ma non è finita qui. La super tifosa della Juventus (età 23 anni), che è molto seguita su Instagram e Facebook, è stata scelta come protagonista femminile principale del video clip M4M4CITA del 20enne artista toscano, White Skorpion. Ora noi di iGossip.it l’abbiamo intervistata e ci ha svelato i suoi sogni nel cassetto, progetti futuri e tanto altro ancora!

Sabina Bakanaci e l’esperienza a Temptation Island Vip 2019

Quali ricordi conservi con piacere della tua esperienza a Miss Italia?

Quando mi hanno messo la corona alle regionali… è stata un’emozione unica. Poi ho conosciuto molte ragazze ed ancora oggi ho un rapporto bellissimo con alcune di loro.

Qual è il bilancio della tua esperienza a Temptation Island?

Mi ha insegnato tante cose… una delle cose più importanti è stata quella di avermi aiutato a capire tante cose di me, che non sono mai riuscita a capire in tutti questi anni. Inoltre ho scoperto tanti lati di me che non conoscevo. Mi ha insegnato tanto a capire cosa vuol dire la parola amicizia. Infatti ho conosciuto persone fantastiche con dei valori molto importanti e significativi. Questa esperienza la porterò sempre nel mio cuore.

Chi e cosa non ti è piaciuto di quest’ultima esperienza televisiva?

La verità è che non c’è nulla che non mi sia piaciuto. Mi è piaciuto tutto… un programma televisivo veramente utile.

L’autocandidatura per Uomini e Donne e il rapporto con i fan

Vorresti partecipare a Uomini e Donne o a un altro reality show?

Sì, un giorno vorrei poter partecipare a Uomini e Donne perché è un programma che ho sempre guardato e amato. Perché no, vorrei poter partecipare a un altro reality, tipo il Grande Fratello perché è un programma che mette veramente a dura prova te stessa.

Come ti vedi fra 10 anni?

Spero di vedermi sposata con due figli e felice più di quanto lo sia ora.

L’esperienza a Miss Italia e il ruolo di protagonista nel videoclip M4M4CITA

Che cosa vorresti dire ai tuoi fan che ti seguono sui social?

Vorrei dire di non mollare mai e andare sempre a testa alta. Oggi molti ragazzi e ragazze non fanno niente per realizzare quello che per loro può essere un sogno o semplicemente un piacere anche per paura del giudizio della gente. Penso che il giudizio delle persone conta veramente poco. Solo noi stessi sappiamo chi siamo e quanto valiamo.

Che cosa consiglieresti alle aspiranti Miss Italia e modelle?

Consiglio loro di essere sempre se stesse. D’altronde se si chiude una porta si apre un portone. Credete sempre in voi stesse!

Hai girato di recente il videoclip M4M4CITA di White Skorpion. Ti è piaciuta questa nuova esperienza?

Esperienza fantastica! Il video clip che ho girato con White Skorpion è stato veramente unico… tante ore di riprese ma veramente qualcosa di grandioso.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ci sono tanti progetti in cantiere, vedremo come andranno passo dopo passo.

