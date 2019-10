Sylvie Lubamba ha rilasciato un’intervista esclusiva al nostro sito iGossip.it in cui ha raccontato alcuni aspetti del suo carattere e della sua personalità, ma anche i suoi progetti futuri. L’ex concorrente del reality show La Talpa, che è molto attiva e presente su Instagram e Facebook, ha parlato anche dei numerosi finti scoop organizzati da pseudo-vip per andare nei salotti tv di Mediaset e della sua carriera. Subito dopo il salto, troverete la nostra intervista integrale a Lubamba!

Sylvie Lubamba, ideali e valori

Quali sono i tuoi ideali e valori?

Sarò sicuramente un po’ all’antica, ma i miei valori sono gli stessi che mi hanno trasmesso i miei nonni e i miei genitori, ossia l’importanza della famiglia, l’amicizia e la sincerità. Nella mia vita i miei congiunti, in particolar modo mia madre, sono sempre stati presenti anche nei momenti bui… le relazioni amicali sono state fondamentali per la mia crescita, la lealtà è ciò che mi ha permesso di scegliere chi doveva starmi vicino. Per quanto riguarda i miei ideali, sogno da donna negra italiana di essere circondata da individui capaci di distinguere il termine inculturazione da acculturazione. Io sposo totalmente quest’ultima, ossia la capacità di diverse culture d’incontrarsi e crescere assieme rispettando leggi dello Stato italiano.

Cosa ti ferisce di più e cosa invece ti rende orgogliosa di quello che fai?

Sono una donna sincera e spontanea per cui mi ferisce l’ipocrisia e il falso rispetto, che incontro giornalmente in diverse persone. Nella realtà dei fatti, ogni volta, mi riprometto di essere più dura, ma, mio malgrado, non riesco in quanto sono semplicemente vera. Sono orgogliosa quando, professionalmente parlando, riesco a partecipare in contesti televisivi interessanti senza raccomandazioni o strade discutibili.

Sylvie Lubamba, tv e gossip

Qual è la cosa più importante che hai imparato lavorando nel mondo della TV?

Che nulla dura per sempre…

Chi e cosa non sopporti del mondo dello spettacolo?

Partirei iniziando ad elencare ciò che non sopporto di questo lavoro tanto amato quanto precario e stressante… non tollero taluni personaggi che pur non avendo uno storico importante, in ambito televisivo, si sentono in dovere di sminuire alcune persone proferendo le solite, malinconiche frasi del tipo: “Chi è costui? Non lo conosco… che lavoro fa?”. Non sopporto chi tratta con aria di sufficienza il pubblico, lo staff tecnico e i fan. È un vero peccato in quanto non comprendono la loro importanza affinché un personaggio rimanga in auge. Non sopporto i programmi televisivi che, per interessi a noi sconosciuti, non dicono la verità a 360° su argomenti trattati… si tutelano certi personaggi e altri vengono calpestati.

Molti fan vorrebbero vederti molto presto in TV. Parteciperesti a un reality show? Se sì, a quale?

Devo molto ai miei fan, in particolare a tutti coloro che hanno continuato a sostenermi anche quando in quei tre anni e quatto mesi ero isolata dal mondo… oggi sono veramente in tantissimi a chiedermi quando rientrerò in maniera costante e continuativa in tv. Non mi dispiacerebbe affatto rivivere per la seconda volta l’esperienza di un reality. Sono sincera, dato il momento difficile nel riprendere un mio spazio in tv, non disdegno affatto alcun reality. L’occhiolino lo farei al GF VIP. Vorrei far notare che la mia presenza spalancherebbe le porte della casa più spiata d’Italia alla prima donna negra.

Che cosa pensi di quei pseudo-VIP o personaggi che inventano finti scoop o storie d’amore fake per finire nei salotti TV e sui giornali di gossip?

Tutti sanno, soprattutto gli addetti ai lavori, che sto attraversando un periodo complicato anche dal punto di vista economico quindi, quale occasione ghiotta per poter creare una notizia fake, per avere più visibilità e lavoro? Sylvie dice e dirà sempre di no! Non tollero, non sopporto mi disgustano taluni personaggi che non potendo offrire capacità artistiche si abbassano a certi squallidi giochi di notorietà. Può sembrare che tutto ciò possa portare lavoro, ma in realtà è da considerarsi una spirale che poco dopo ti porta in basso schiacciandoti per sempre, compresa la propria dignità. Imporre la propria immagine con falsi scoop è un’offesa al pubblico italiano!

Che cosa ti auguri per il futuro?

Un figlio e un uomo che mi sappia veramente amare.

Redazione-iGossip