Un tocco di colore può ravvivare il maquillage e tutto il look, ma non sempre è la scelta più ovvia. Scopriamo come allenarsi al make-up colorato!

Lo abbiamo visto già con il make-up pastello. Un po’ di colore nel trucco occhi può ravvivare lo sguardo e creare un look inedito, ma occorre saper gestire il colore al meglio.

Le make-up addicted meno esperte, infatti, vivono il trucco occhi colorato come qualcosa che potrebbe rovinare ogni sforzo per apparire impeccabili.

Come allenarsi al make-up colorato

A volte uscire dalla comfort zone può far conoscere un mondo ricco di sfumature, colore e vivacità, ma privo di eccessi.

Ebbene sì, il trucco colorato può essere discreto e può riuscire a valorizzare la bellezza naturale del volto molto di più rispetto a un look naturale e minimal.

Non ci resta che scoprire insieme come allenarsi al make-up colorato e possono sperimentare l’effetto del colore!

Texture metallizzata

Il primo passo da fare per dare un tocco di colore al make-up è quello di cambiare la texture degli ombretti, magari optando per prodotti metallizzati dalle tonalità meno strong.

Ombretto colorato

L’ombretto colorato può cambiare lo sguardo, ma deve essere scelto tenendo presente l’armonia cromatica del viso e il look.

È possibile scegliere un ombretto blu per vivacizzare gli occhi marroni, un ombretto viola per rendere gli occhi verdi più brillanti o un ombretto pesca o arancio per rendere gli occhi azzurri ancora più belli.

Colore sfumato

Le appassionate di trucco possono allenarsi al make-up colorato optano per un tocco di colore leggero e sfumato. Nulla di troppo intenso o definito.

Eyeliner colorato

Un eyeliner colorato può rendere vivace lo sguardo senza eccedere con l’uso del colore, passando dalle tonalità più sobrie fino alle nuance più accese.

Linee grafiche

Il colore può diventare protagonista di un grafismo destinato ad accendere lo sguardo in modo originale e un po’ eccentrico.

La matita occhi colorata può essere usata per creare punti e linee sotto la rima inferiore o lungo la palpebra superiore.

Sfumature colorate

La comfort zone può essere superata con un make-up dalle sfumature multicolor, vale a dire sfumature che contemplano l’uso di colori diversi.

In questo caso è meglio iniziare con nuance tono su tono e successivamente provare con colori complementari o a contrasto.

Spazio alla creatività

Il make-up colorato può entusiasmare a tal punto da rendere le prove delle appassionate sempre più creative e audaci.

Man mano il trucco colorato può dare vita a sperimentazioni con colori inediti e abbinamenti contrastanti, seguono un po’ le tendenze di moda e un po’ lo stato d’animo.

Myriam