Per qualcuna il rossetto rosso rappresenta un vero must have da indossare tanto di giorno quanto di sera. Ma sappiamo come indossare il rossetto rosso di giorno?

Dalle occasioni speciali alla vita di tutti i giorni. Molte make-up addicted hanno messo la moda da parte cedendo al fascino di un colore intenso e vivace come il rosso.

In fondo come dar loro torto? Il rosso è diventato un sinonimo di sensualità e femminilità che ha letteralmente conquistato le donne di tutte le età.

Eppure, come il rossetto scuro, non è un colore facile da indossare sulle labbra, specialmente se si tratta di sfoggiare la nuance intensa durante il giorno.

Come indossare il rossetto rosso di giorno

Le make-up addicted che amano il rossetto rosso possono portarlo anche di giorno, a patto che riescano a valorizzare la bellezza del volto e il look.

Innanzitutto bisogna considerare che i rossetti rossi non sono tutti uguali. Si va dal rosso intenso opaco o gloss al rosso scuro fino ad arrivare al rosso Borgogna.

In più esistono rossetti con componenti come il balsamo che idratano e ammorbidiscono le labbra, rossetti ricchi di pigmenti che vestono le labbra di vivacità e rossetti glossy che donano lucentezza.

Va da sé che è indispensabile scegliere un rossetto rosso in base al sottotono della pelle, virando per toni più caldi o freddi. Sempre rispettando il look!

Detto ciò è necessario strizzare l’occhio a qualche piccolo consiglio per riuscire a indossare il rossetto rosso di giorno ed essere impeccabili.

Look in ordine

Il rosso è un colore che non passa inosservato e per questo richiede un look ordinato: pelle priva di imperfezioni, labbra idratate e capelli pettinati.

Base trucco curata

Il rossetto rosso deve completare un make-up già di per sé curato, ma privo di eccessi che potrebbero appesantire il risultato finale.

In questo caso è meglio procedere con un fondotinta liquido e leggero, un primer e un correttore. Tutto pur di eliminare qualsiasi imperfezione.

Trucco occhi neutro

Il rossetto rosso concentra l’attenzione sulle labbra e per questo non ha senso caricare il trucco occhi, soprattutto perché si tratta di un look da giorno.

Il make-up occhi deve restare neutro e leggero, puntando su colori nude o beige, tratto leggero di matita e tocco di mascara.

Il look può essere alleggerito ulteriormente applicando un filo di matita beige o bianca all’interno della palpebra inferiore per sottolineare il la bellezza dello sguardo.

Blush

Le make-up addicted non dovrebbero rinunciare a un tocco di blush sulle guance anche se si tratta di un look da giorno.

Solitamente è sufficiente applicare un po’ di blush rosa chiaro o pesca sulle guance per creare un’armonia cromatica vincente con il rossetto rosso.

Myriam