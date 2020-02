Il trucco può trasformare i punti deboli in elementi di forza, dalle labbra sottili agli occhi piccoli. Ma come aprire lo sguardo con il make-up!

Trucco occhi grandi- foto godmake.me

Il desiderio di tutte le make-up addicted con gli occhi piccoli è quello di far sembrare gli occhi più grandi e aprire lo sguardo.

Per noi non è una novità, visto che ne avevamo parlato qualche tempo fa nell’articolo Come far sembrare gli occhi più grandi con il make-up.

La tecnica per ingrandire gli occhi si rivela vincente per trasformare lo sguardo e renderlo protagonista assoluto del make-up.

Esistono poi alcuni trucchetti da usare in ogni tipo di make-up per ottenere lo stesso effetto e aprire lo sguardo.

5 modi di aprire lo sguardo con il make-up

Alcuni colori e alcune tecniche possono essere sufficienti per correggere la dimensione degli occhi e valorizzare lo sguardo.

Il sogno di occhi grandi da cerbiatto è realizzabile seguendo qualche piccolo trucchetto di make-up per ingrandire gli occhi piccoli.

Matita color burro

Le make-up addicted possono ingrandire lo sguardo semplicemente applicando una matita color burro nella rima interna dell’occhio.

In questi casi è la matita nera tanto amata deve restare confinata soltanto all’esterno della rima superiore e sfumata per bene.

Ciglia incurvate

Qual è il tratto distintivo degli occhi da cerbiatto? Le ciglia. Ebbene per aprire lo sguardo con il make-up è necessario incurvare le ciglia con il piegaciglia e applicare un bel po’ di mascara allungante e incurvante.

Se proprio non si ha tempo e voglia di lavorare sulle ciglia con piegaciglia e mascara allora è possibile applicare un paio di ciglia finte.

Prodotti

Non solo tecnica. Quando si tratta di aprire lo sguardo con il make-up entrano in gioco anche i colori e i finish dei cosmetici.

Da un lato è meglio usare tonalità brillanti anche per colori tenui mentre dall’altro lato è preferibile optare per finish metallici.

Eyeliner

Il tratto di eyeliner può essere utilizzato per rendere lo sguardo più grande e aperto, ma rigorosamente allungandolo verso l’esterno come accade nel Cat eyes.

Tightlining

La tecnica del Tightlining richiede di riempire gli spazi tra le ciglia della rima interna superiore dell’occhio con una matita kajal o un eyeliner in gel. Il risultato? Ciglia folte e sguardo più grande.

Tutto quello che bisogna fare è tracciare una linea sottile nella rima interna superiore usando un pennellino angolato per ottenere un risultato omogeneo.