Il bordeaux è un colore che fa sempre tendenza, dall’abbigliamento agli accessori fino al make-up. Scopriamo come realizzare uno smokey eyes bordeaux!

Smokey eyes colorato- foto pinterest.ru

Le case cosmetiche offrono una vasta gamma di rossetti e ombretti color bordeaux più o meno carichi di pigmenti.

Se il rossetto bordeaux sembra perfetto per sostituire il rossetto rosso allora l’ombretto bordeaux può valorizzare il colore degli occhi e in particolare quelli verdi e azzurri.

Le make-up addicted possono sfruttare gli ombretti bordeaux in modo diverso per conquistare l’attenzione, primo tra tutti lo smokey eyes.

Come realizzare uno smokey eyes bordeaux

Lo smokey eyes è un tipo di trucco che si abbina proprio a tutto: età, stile, situazione e look. In questo caso, però, abbandona la comfort zone del nero e grigio per colorarsi di borgogna.

La tecnica per realizzare uno smokey eyes bordeaux non cambia, ma qualche piccolo accorgimento può essere utile per evitare disastri cromatici o errori di stile.

La prima cosa da fare è creare una base occhi applicando il primer sulla palpebra fissa e sulla palpebra mobile.

A questo punto occorre stendere un ombretto rosa scuro partendo dalla rima cigliare della palpebra superiore alla piega dell’occhio con un pennello a lingua di gatto.

Arriva il momento dell’ombretto prugna. Il prodotto va applicato sopra all’ombretto rosa scuro, ma l’intensità deve diminuire man mano che si procede verso la piega dell’occhio.

Infine è necessario applicare l’ombretto bordeaux più scuro sull’ombretto di tonalità media, caricando il colore sulla palpebra mobile.

Per completare il trucco è meglio stendere un po’ di ombretto rosa in prossimità dell’arcata sopraccigliare, disegnare una linea con l’eyeliner e applicare un bel po’ di mascara.

Qualche idea …

Lo smokey eyes bordeaux conferisce un tocco di mistero allo sguardo e crea un look originale che non passa inosservato, ma può essere interpretato in modi diversi a seconda delle esigenze.

Effetto bagnato

Lo smokey eyes bordeaux può arricchirsi di un effetto bagnato semplicemente applicando una piccola quantità di eye gloss sulla palpebra superiore.

Tutto mat

?Le amanti dell’effetto mat possono ricreare uno smokey eyes bordeaux opaco sofisticato e a lunga durata. Come? Applicando lo strato di primer e scegliendo texture opache da sfumare.

Effetto luminoso

È possibile illuminare lo smokey eyes dei toni del bordeaux applicando una pioggia di glitter in mood al centro della palpebra.

Soft

Le make-up addicted che non vogliono esagerare possono ricreare questo smokey eyes colorato in una versione decisamente più soft. Il segreto? Sfumando gli ombretti in modo diffuso.