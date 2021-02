Lo smokey eyes ha il potere di rendere lo sguardo molto più profondo, ma potrebbe appesantirlo. Ecco come non sovraccaricare l’occhio con lo smokey eyes!

Trucco occhi- foto ahlmasrnews.com

A volte anche le make-up addicted che sanno perfettamente come realizzare uno smokey eyes impeccabile possono esagerare.

Certo è possibile rendere lo smokey eyes più soft scegliendo colori delicati e mantenendo una base leggera, ma questo non accontenta chi ama lo smokey eyes classico dai toni del nero e del grigio.

In questo caso è sufficiente realizzare il make-up tenendo a mente alcuni consigli su come non sovraccaricare l’occhio con lo smokey eyes.

2 trucchi per non sovraccaricare l’occhio con lo smokey eyes

Lo smokey eyes è un trucco intenso e d’impatto che non teme il tempo o i cambi di stagione perché sa adattarsi a qualsiasi look.

Tuttavia è importante sapere come non sovraccaricarel’occhio con lo smokey eyes per sentirsi sempre al top!

Sfumatura

Quando si realizza uno smokey eyes è importante fare attenzione alla sfumatura in quanto potrebbe appesantire troppo lo sguardo se non fonde bene gli ombretti, soprattutto sulla piega dell’occhio.

Tutto quello che bisogna fare è sfumare l’ombretto sulla piega dell’occhio senza portare l’ombretto troppo al di sotto dell’occhio.

Per non sbagliare basta immaginare una linea invisibile come limite da non superare con la sfumatura dell’ombretto.

Se la fantasia non basta allora si può applicare un pezzetto di nastro adesivo da sotto l’occhio fino all’arcata delle sopracciglia, magari usando più volte lo scotch prima sulla mano per ridurne la capacità adesiva.

Zone off-limits

Un altro pericolo per lo smokey eyes è il riempimento di zone che dovrebbero essere lasciate libere. Un esempio? La parte sotto la piega dell’occhio.

Per evitare che l’ombretto finisca lì, quindi, è sufficiente applicare uno strato generoso di cipria bianca o trasparente in polvere con una spugnetta, realizzare lo smokey eyes ed eliminare la cipria usando un pennello da cipria.