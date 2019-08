I mascara colorati danno un tocco di colore in più a ogni trucco, ma non sempre si vuole investire in questi cosmetici. Scopriamo come preparare i mascara colorati fai da te!

I make-up più eccentrici e frizzanti non possono fare a meno dei mascara colorati, tanto nella stagione estiva quanto nei mesi più freddi.

In linea di massima è sufficiente dare uno sguardo alle passerelle di moda e alle prove dei make-up artist per capire che il trend dei mascara colorati non è destinato a salutarci tanto presto.

Ovviamente per mascara colorati non intendiamo soltanto quelli dai colori più eccentrici come il giallo, il rosa o il verde, ma anche mascara blu notte o elettrico e marrone (due degni sostituti del mascara nero).

Mascara colorati fai da te

Le make-up addicted che sfoggiano il mascara colorato soltanto in occasioni speciali sono restie a investire in un acquisto extra e finiscono per scegliere il mascara nero, rinunciano al potenziale del loro make-up.

Il mondo del “fai da te” offre una soluzione alternativa e poco costosa per realizzare tutti i mascara colorati preferiti in autonomia.

Non resta che scoprire cosa serve per preparare i mascara colorati fai da te e come operare in modalità fai da te.

Base per mascara – Si tratta del mascara bianco utilizzato prima di applicare il mascara nero con funzione allungante e rinforzante.

– Si tratta del mascara bianco utilizzato prima di applicare il mascara nero con funzione allungante e rinforzante. Pigmenti in polvere – I pigmenti in polvere permettono di conferire il colore desiderato al mascara colorato fai da te .

– I pigmenti in polvere permettono di conferire il colore desiderato al . Spatolina – È sufficiente avere a disposizione uno stecco usa e getta per mescolare la miscela colorata da applicare sulle ciglia.

– È sufficiente avere a disposizione uno stecco usa e getta per mescolare la miscela colorata da applicare sulle ciglia. Scovolino – Lo scovolino è importantissimo per applicare il mascara sulle ciglia e in questo caso è possibile usarne uno vecchio rigorosamente pulito.

Come preparare i mascara colorati fai da te

La preparazione dei mascara colorati è molto semplice e non richiede grande manualità: qualche passaggio e pochi minuti per ottenere risultati eccellenti.

Tutto quello che bisogna fare è prelevare con la spatolina un po’ di base per mascara e poggiare il prodotto su un foglio di carta da forno.

A questo punto è necessario prelevare un po’ di pigmento colorato con la stessa spatolina, aggiungerlo alla base per mascara e mescolare gli ingredienti fino a ottenere un mix omogeneo.

Infine occorre intingere lo scovolino nella miscela colorata e applicare il mascara colorato fai da te sulle ciglia. Il risultato sarà sorprendente!

Myriam