Quanto ne sai di cosmetici multiuso?

Il mondo del make-up non smette mai di stupirci con nuovi prodotti, nuove tecniche e nuovi utilizzi. Scopriamo insieme i cosmetici multiuso di cui non si può fare a meno!

I cosmetici multiuso non sono una novità per noi dopo aver scoperto come usare il rossetto come blush e il blush come ombretto.

In effetti è possibile usare vari cosmetici in modi diversi dal loro uso abituale quando il prodotto preferito è terminato, si va di fretta oppure non si ha avuto modo di fare scorta dal negozio preferito.

Cosmetici multiuso

Le make-up addicted possono utilizzare i cosmetici multiuso per dar vita a prove di make-up fantasiose, versatili, veloci ed economiche. Ma quali sono i cosmetici multiuso da avere sempre a portata di mano?

Correttore/illuminante – Un correttore chiaro può essere sfruttato come illuminante in crema per illuminare gli zigomi, l’arcata sopraccigliare o l’Arco di cupido. Terra/ombretto – Basta applicare un po’ di terra sulla palpebra mobile per realizzare un make-up naturale dai toni del marrone. Cipria/blush – Una cipria troppo scura per l’incarnato può diventare un blush naturale per un trucco giorno impeccabile. Matita bianca/base – La matita bianca può essere usata come base per ombretti dai toni non troppo vivaci e ombretti che tendono a scivolare via. Rossetto/blush in crema – Non è una novità che il rossetto in stick possa diventare un blush in crema davvero particolare. Matita labbra/matita occhi – Forse qualcuna l’avrà già scoperto, ma la matita labbra può sostituire la matita occhi quando occorre creare un make-up dai toni caldi. Ombretti/eyeliner in crema – L’ombretto può diventare un eyeliner in crema semplicemente prelevandolo con un pennellino piatto e angolato e applicandolo lungo il bordo dell’occhio. Matitoni/rossetto – I matitoni non fungono solo da ombretti versatili e facili da usare, ma anche da rossettI dalle tonalità impalpabili. Blush in crema/ombretto o rossetto – Il blush in crema può essere usato come un ombretto o un rossetto piuttosto naturale che si armonizza con il viso.

Myriam