Come ritoccare il trucco in modo semplice e veloce

Anche il trucco più impeccabile necessita di qualche piccolo ritocco durante la giornata per restare tale. Scopriamo cosa fare per ritoccare il trucco in modo semplice e veloce.

Palette- foto pixabay.com

I fissanti trucco sono preziosi aiuti per far durare il make-up più a lungo ed evitare di fare brutte figure nei momenti meno opportuni, ma non sempre bastano ad assicurare un risultato eccellente.

Dagli occhi alle labbra, infatti, il make-up rischia di trasformarsi in un pasticcio a causa di caldo, sudore e qualche piccola disattenzione.

Avere in borsa tutto l’occorrente per ritoccare il trucco in modo semplice e veloce è il solo modo per stare tranquille e viversi ogni situazione al meglio.

Come ritoccare il trucco

Le make-up addicted che vogliono essere sempre al top non dovrebbero mai dimenticare di portare con loro qualche cosmetico per ritoccare il trucco durante la giornata.

Base

La base trucco è fondamentale per ottenere un make-up impeccabile, ma dovrebbe essere usata in modo intelligente.

In linea di massima sarebbe meglio non usare prodotti cremosi o liquidi per i ritocchi di una base trucco opaca per evitare l’effetto a macchia.

Seguendo questo ragionamento, quindi, anche i cosmetici in polvere come cipria e blush rischiano di rovinare l’omogeneità della base trucco.

Qual è la soluzione? Sarebbe meglio usare fondotinta minerali con texture polverosa oppure usare un prodotto in stick molto coprente.

Diverso è il caso di una base trucco leggera. È possibile usare prodotti liquidi o cremosi per ritoccare il trucco.

Tutto quello che bisogna fare è eliminare il sebo su fronte, naso e mento con salviettine opacizzanti e aggiungere un po’ di blush.

Make-up occhi

Il make-up occhi può creare qualche piccolo inconveniente quando si prova a ritoccarlo durante la giornata, soprattutto quando si tratta di mascara.

Per rimuovere l’eccesso di mascara evitando di rovinare l’intero make-up occhi, quindi, sarebbe meglio passare tra le ciglia uno scovolino pulito e leggermente inumidito.

Per quanto riguarda il resto del trucco occhi, invece, la regola d’oro è quello di non rimuovere il make-up, ma cercare di renderlo un po’ più scuro con un po’ di matita sfumata o un tratto di eyeliner.

Trucco labbra

Cosa fare per ritoccare il trucco labbra in modo semplice e veloce? Diciamo che sarebbe meglio non stravolgere il make-up labbra.

È sufficiente tracciare il contorno labbra con la matita e scegliere un rossetto non troppo scuro da principio in modo da avere labbra sempre definite e scurire il colore con una sola passata durante i ritocchi.