Il fondotinta fa parte della routine di make-up sia per prove semplici che per trucchi eccentrici. Scopriamo come illuminare un fondotinta mat!

Make-up- foto pixabay.com

Le case cosmetiche offrono una vasta gamma di fondotinta per soddisfare le esigenze di ogni make-up addicted: pelle secca, pelle grassa, pelle mista, pelle matura e così via.

La scelta del fondotinta è importante per ottenere un make-up impeccabile e non scivolare in alcuni errori grossolani. Ma non si tratta solo di una questione di colore.

La texture giusta deve saper uniformare l’incarnato, eliminando le imperfezioni ed evitando alterazioni evidenti. Insomma deve saper creare una seconda pelle.

Dalla base luminosa all’effetto opaco quasi vellutato, quindi, il fondotinta può fare la differenza nel make-up. Ma cosa fare quando si vuole illuminare un fondotinta mat?

5 modi per illuminare un fondotinta mat

Il fondotinta mat è un cosmetico perfetto per uniformare l’incarnato, nascondere le imperfezioni e attenuare la luminosità di una pelle grassa.

A volte può succedere di amare l’effetto opaco sulla pelle, ma di aver voglia di cambiare e ottenere un effetto più luminoso.

In questi casi non è necessario acquistare un fondotinta illuminante: basta mettere in atto qualche piccolo trucchetto per illuminare un fondotinta mat.

Skincare

L’effetto del fondotinta può essere cambiato semplicemente utilizzando qualche accorgimento nella routine di skincare.

Tutto quello che dovete fare è applicare una maschera viso arricchita di vitamina C prima di applicare il fondotinta mat per ottenere un effetto più luminoso.

Base trucco

È possibile illuminare un fondotinta mat giocando con i cosmetici e creando un effetto ottico luminoso con la base trucco.

In pratica occorre applicare un primer illuminante, lasciare assorbire il prodotto e applicare il fondotinta mat (senza esagerare con la quantità). L’effetto luminoso è assicurato.

Mix di prodotti

Un modo più semplice e veloce di illuminare un fondotinta mat è quello di creare un mix di prodotti prima di applicarli sul viso. Stiamo parlando del primer illuminante e del fondotinta mat liquido.

Olio

Forse qualcuna lo avrà fatto in maniera inconsapevole, eppure aggiungere qualche goccia di olio idratante al fondotinta mat assicura un risultato decisamente più luminoso.

Fissante

Il fissante trucco viene utilizzato nelle occasioni speciali per far durare il trucco più a lungo, ma in realtà si rivela un ottimo alleato per ottenere un effetto luminoso appena accennato.