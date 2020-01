Il blush dice addio all’incarnato anonimo e regala un colorito fresco e luminoso dall’effetto “bonne mine”. Scopriamo come scegliere il blush giusto!

Blush- foto woohoo.hu

La scelta del blush giusto risulta fondamentale per donare un tocco di colore freschezza all’incarnato e una tridimensionalità tutta nuova al viso.

Non si tratta soltanto di scegliere tra un blush compatto o un blush in crema, ma di valutare la tonalità migliore per ottenere il risultato desiderato.

In effetti le case cosmetiche offrono intere gamme di tonalità di blush, da quelle più calde a quelle più fredde con moltissimi riflessi.

Come scegliere il blush giusto

Le make-up addicted in erba dovrebbero imparare a scegliere il blush strizzando l’occhio tanto alla texture quanto alla finish, ma senza dimenticare il fattore “colore”.

Va da sé che con una pelle grassa è meglio usare texture in polvere, con una pelle secca è opportuno optare per un prodotto liquido mentre con una pelle ricca di imperfezioni è opportuno scegliere finish mat.

Arriviamo alla questione “colore”. Qual è il colore giusto? Qual è la tonalità di blush che più si adatta alla pelle?

La scelta del blush giusto passa dalla valutazione della tonalità della pelle e dalla palette di colori scelta per il make-up.

Da un lato occorre mantenere coerenza con i colori scelti per il trucco (blush caldo tendente all’arancio con toni caldi e blush freddo tendente al rosa con toni freddi) mentre dall’altro lato è opportuno rispettare il colore della pelle (blush dai toni leggeri con una pelle chiara e blush più accesi con una pelle olivastra).

Il colore giusto

Il modo migliore per non sbagliare blush in ogni occasione è avere a disposizione una palette di blush personalizzata o già composta.

Le migliori case cosmetiche offrono la possibilità di comporre palette blush personalizzate in modo da rispondere alle esigenze di ogni make-up addicted.

È possibile scegliere anche una palette blush già composta, un prodotto nato per assecondare l’esigenza di un colorito fresco e sano.