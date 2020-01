Conosciamo Color Me, l’applicatore per fondotinta

Il fondotinta assicura una base trucco perfetta e nasconde le imperfezioni della pelle se viene applicato nel modo giusto. Scopriamo l’applicatore Color Me!

Color Me- foto essence.com

L’applicazione del fondotinta è una di quelle operazioni di make-up che può mettere in difficoltà anche le make-up addicted più esperte.

Come scegliere la spugnetta giusta o sapere come applicare il fondotinta con il pennello non è garanzia di un risultato impeccabile.

Una nuova formulazione, un nuovo colore o una manciata di prodotto in più può dare vita a un vero disastro di make-up.

Il settore beauty offre una via d’uscita a tutte queste insidie con Color Me, vale a dire un applicatore speciale che permette di applicare alla perfezione sia il fondotinta in polvere che il fondotinta liquido.

Cos’è Color Me?

Color Me si presenta come un dispositivo piccolo ed ergonomico che emette circa 250 pulsazioni al minuto per applicare il fondotinta in modo naturale e professionale.

Nasconde diversi punti di forza: la spugnetta applica il fondotinta anche nelle zone più difficili, la forma ergonomica assicura una base omogenea e il materiale ipoallergenico riduce il rischio di problemi alla pelle.

A ben guardare dispone di una spugnetta per il fondotinta liquido (più spessa e tridimensionale per assorbire e distribuire meglio il prodotto), una spugnetta per il fondotinta in polvere (più sottile e ovoidale per uniformare l’incarnato e arrivare nelle zone più difficili) e una spugnetta universale (forma ovoidale senza angoli per ottenere risultati impeccabili con entrambi i tipi di fondotinta).

Ma non è indistruttibile, perché le spugnette non durano per sempre e devono essere sostituite dopo 8-10 applicazioni.

Ad ogni modo, dopo ogni un utilizzo, devono essere pulite strofinando la superficie con un panno pulito imbevuto di alcool.

Come usare Color Me

Color Me possiede tutte le qualità per diventare il migliore amico delle make-up addicted, specie di quelle meno esperte.

È sufficiente fissare la spugnetta sul supporto e prelevare il prodotto e rimuovere l’eccesso in caso di fondotinta in polvere oppure intingere la spugnetta con un po’ di prodotto in caso di fondotinta liquido.

A questo punto è necessario azionare Color Me, appoggiarlo sulla pelle e attendere che il fondotinta venga applicato, spostandolo sul viso.

Non bisogna premere o ruotare l’applicatore, ma semplicemente iniziare dalle guance e procedere prima per il mento e poi per la fronte e le zone più insidiose come sopracciglia, zona occhi, lati del naso e contorno labbra.