Il contouring è ancora una delle tecniche più utilizzate dalle make-up addicted per scolpire il viso, ma non sempre si sa quale texture scegliere. Come scegliere tra prodotti liquidi o in polvere nel contouring?

Contouring- foto wday.ru

Il gioco di luci e ombre tanto caro a Kim Kardashian regala un viso ridefinito nelle proporzioni e privo di imperfezioni e punti deboli.

Molto spesso, però, i piccoli segreti del contouring non chiariscono i vantaggi e gli svantaggi dell’uso dei prodotti in liquidi o in polvere.

Prodotti liquidi o in polvere nel contouring?

La tecnica del contouring gioca con la luce e le ombre in modo esaltare i punti di forza e minimizzare i punti deboli, ma può essere realizzata con prodotti liquidi o in polvere.

Per scegliere tra prodotti liquidi o in polvere nel contouring è necessario analizzare i pro e i contro di ciascuna varietà.

Prodotti in polvere

I prodotti in polvere per il contouring possono essere usati sul fondotinta preferito per creare un effetto più naturale, soprattutto in presenza di pelle grassa.

La scelta di questo tipo di prodotti richiede l’utilizzo di pennelli trucco e una certa manualità, ma promette di raggiungere il risultato in poco tempo.

In pratica è sufficiente scegliere tra una polvere compatta o una polvere libera con nuance più scure e una con toni più chiari e illuminanti.

Prodotti liquidi

I prodotti liquidi permettono di realizzare un contouring definito e meno sbarazzino, l’ideale per le occasioni speciali.

Questi prodotti vengono venduti in cialde cremose, matitoni o stick e si rivelano perfetti per le make-up addicted con la pelle secca.

In questo caso è necessario munirsi di spugnette in lattice tradizionali e Blender (spugnetta con forma a goccia).

Quale scegliere?

Non c’è una scelta giusta e una sbagliata. Tutto dipende dalle caratteristiche del viso, dal tipo di pelle e dai risultati che si vogliono raggiungere.

In realtà è possibile usare entrambe le texture in fase di contouring, magari applicando un cosmetico in crema per ombreggiare e un prodotto in polvere per illuminare e viceversa.