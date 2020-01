Lo scovolino del mascara determina l’effetto finale delle ciglia, ma può essere usato in modi più originali. Come pulire e riutilizzare lo scovolino del mascara?

Scovolini- foto medhyps.com

Uno scovolino pulito a dovere può evitare la distribuzione di mascara in eccesso sulle ciglia, trasformarsi nell’applicatore perfetto per un mascara colorato fai da te e diventare molto altro ancora.

In effetti può contribuire a pettinare e separare le ciglia oppure a mettere in ordine e disegnare la forma delle sopracciglia.

Come pulire lo scovolino del mascara

Lo svolino del mascara può valorizzare lo sguardo e diventare un ottimo alleato del make-up anche quando finisce, ma deve essere pulito e utilizzato al meglio del suo potenziale.

In linea di massima per continuare a usare lo svolino del mascara in modo efficace è necessario scaricare l’eccesso del prodotto.

Tutto quello che bisogna fare è pulire la punta dello spazzolino tenendolo vicinissimo al bordo del tubetto. Perché? Il contatto con l’aria rischia di seccare il mascara e compromettere le future applicazioni.

Il discorso cambia quando il mascara è finito e si intende usare lo scovolino per altri scopi beauty: pettinare le ciglia, mettere in ordine le sopracciglia e avere a disposizione un altro applicatore.

La prima cosa da fare è pulire lo scovolino da tutti i grumi secchi di mascara accumulati tra le setole facendo avanti e indietro con una velina.

A questo punto occorre immergere lo svolino in un bicchiere di acqua calda per circa 5 minuti o fino a quando l’acqua non assumerà un colorito scuro.

Nella fase finale bisogna eliminare l’acqua, sostituirla con alcol denaturato e mettere ammollo lo scovolino per qualche minuto.

In ultimo è indispensabile asciugare le setole in modo naturale, passare le dita tra le setole per verifica e riporlo in un contenitore pulito con chiusura ermetica.

Come riutilizzare lo scovolino del mascara

Dopo aver pulito lo scovolino del mascara, come già accennato, è possibile riutilizzarlo come accessorio beauty in molti modi diversi.

Lo scovolino del mascara può trasformarsi in un ottimo pettinino per sopracciglia o un valido sostituto del mascara per le sopracciglia (macchiando le setole con un po’ di ombretto).

L’accessorio beauty rimesso a nuovo può diventare un pettinino per districare le ciglia ogni volta che non si utilizza il mascara.

Un altro modo ingegnoso di riutilizzare lo scovolino del mascara è usarlo per applicare sostanze (es. olio di ricino) che rinforzano le ciglia.

In ultimo lo scovolino pulito può tornare a essere un applicatore, ma questa volta di un mascara colorato fai da te sulle ciglia.