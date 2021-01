Hai mai sentito parlare di fondotinta multi-tonali?

Il fondotinta è un amico prezioso per chi vuole apparire impeccabile, anche se non sempre fa la scelta giusta. Per fortuna esistono i fondotinta multi-tonali!

Make-up- foto pixabay.com

Le regole per scegliere il fondotinta giusto orientano la scelta tra le tantissime proposte in commercio, ma a volte non sono sufficienti ad assicurare una base trucco perfetta per la carnagione.

Alla rassegnazione di dover usare un fondotinta non adatto all’incarnato si contrappongono alcuni prodotti rivoluzionari: i fondotinta multi-tonali!

Cosa sono i fondotinta multi-tonali?

I fondotinta multi-tonali non sono altro che prodotti appositamente formulati per adattarsi alla maggior parte delle pelli presenti in tutto il mondo.

L’idea nasce in Brasile, un Paese caratterizzato da diverse etnie, da quelle europee a quelle africane fino ad arrivare a quelle indigene.

Basti pensare al fatto che le l’Istituto brasiliano di geografia e statistica abbia individuato cinque classi di colore di pelle (bianca, nera, marrone, indigena e gialla) all’interno dei territori del Sud America.

A questo si aggiunge anche che l’Università di Campinas ha affinato la classificazione sottolineando la presenza di almeno 250 tonalità di pelle.

Per questo un team di dermatologi, ricercatori ed esperti del make-up ha portato avanti una ricerca su un campione eterogeneo di donne brasiliane.

La squadra di ricerca ha fotografato 250 donne prima e dopo l’uso di 38 tonalità diverse di fondotinta e ne ha studiato pro, contro e somiglianze.

Il risultato della ricerca pubblicato dalla rivista Cosmetic and toiletries science applied risponde all’esigenza di trovare una soluzione di make-up in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipo di incarnato.

Sostanzialmente lo studio ha permesso di elaborare 4 fondotinta multi-tonali (e altrettanti correttori) per rispondere a qualsiasi esigenza.

Cosa aspettarsi da un fondotinta multi-tonale

Un fondotinta multi-tonale promette di adattarsi all’incarnato creando una base trucco impeccabile sotto ogni punto di vista: colore e finish.

Questo tipo di prodotto riesce a ridurre i limiti tracciati dalla mescolanza di etnie per raggiungere un nuovo concetto di bellezza.

D’altronde i normali fondotinta non possono soddisfare completamente le esigenze delle make-up addicted che vorrebbero un prodotto adatto all’incarnato al 100%.

Il rischio di usare un fondotinta inappropriato è creare un effetto mascherone che rimarca i difetti e rischia di creare imbarazzo.