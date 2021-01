Fondotinta no transfer: cos’è, pro e contro e come si usa

Il fondotinta crea una base trucco liscia, omogenea e impeccabile che può incontrare diversi ostacoli. Scopriamo il fondotinta no transfer!

La creazione di una base trucco perfetta può non essere sufficiente per non rovinare il lavoro fatto anche semplicemente indossando l’abito preferito.

Molto spesso le make-up addicted si ritrovano a dover combattere con la possibilità di rovinare la base trucco semplicemente indossando una camicia, un maglione o una giacca.

A questo si aggiunge che il sudore, il caldo e l’umidità riescono a mettere a dura prova la texture del fondotinta, lasciando scivolare via e creando le basi per un pasticcio.

Un modo per evitare tutto questo esiste e si chiama fondotinta no transfer, vale a dire un fondotinta che non lascia macchie sui tessuti.

Che cos’è il fondotinta no transfer?

Il fondotinta no transfer fa parte di quei prodotti appositamente pensati per non trasferirsi sui tessuti e durare più a lungo. Un altro esempio? I rossetti no transfer.

Le formulazioni dei fondotinta no trasfer rinunciano agli eccipienti sensibili all’umidità e promettono di asciugarsi qualche istante dopo l’applicazione.

Il fatto che questo tipo di fondotinta si asciughi velocemente regala una base trucco con un buona resistenza sia allo strofinamento che all’umidità.

Pro e contro del fondotinta no transfer

Il fondotinta no transfer è diventato il migliore amico delle make-up addicted, mostrando molti vantaggi e qualche piccolo svantaggio.

Tra i vantaggi spicca sicuramente la possibilità di utilizzarlo in inverno quando si indossano maglioni a collo alto e sciarpe e in estate quando si vuole sfoggiare una maglia chiara.

In realtà questo tipo di fondotinta è un prodotto ideale per realizzare una base trucco che aiuta a sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione.

Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, occorre considerare che scegliere un fondotinta no transfer potrebbe costringere a rinunciare alla coprenza e a ritoccare la base più volte al giorno.

Come usare il fondotinta no transfer?

L’applicazione di un fondotinta no transfer non è molto diversa dall’applicazione di qualsiasi altro tipo di fondotinta.

Tutto quello che bisogna fare è applicare un primer viso, prelevare una piccola quantità di prodotto, applicarla con la spugnetta o il pennello e stendere un velo di cipria trasparente.