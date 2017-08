Il prosecco è un vino bianco che si presta alla preparazione di aperitivi leggeri, primi piatti come il risotto di fragole e prosecco, secondi a base di carne sfumata col prosecco e molto altro sia nelle varietà con bollicine (vino spumante) che nelle declinazioni senza bollicine (prosecco tranquillo). E se invece fosse la cosmesi a usare le proprietà della bevanda? Come? Semplicemente con i cosmetici al prosecco!

La Francia è stato il primo Paese a concepire i cosmetici al prosecco, sfruttando la ricchezza di polifenoli proprio come già successo per il vino rosso ovvero antiossidanti in grado di contrastare gli effetti dannosi dei radicali liberi e del tempo.

Non resta che scoprire una piccola selezione di prodotti cosmetici al prosecco per riuscire a orientarsi al meglio in questa dimensione tutta da scoprire:

Smalto edibile al prosecco – Si chiama Prosecco polish e si presenta come uno smalto dalla nuance oro e glitter che promette di far assaporare il gusto del prosecco semplicemente leccando le unghie dopo aver applicato lo smalto.

– Si chiama Prosecco polish e si presenta come uno smalto dalla nuance oro e glitter che promette di far assaporare il gusto del prosecco semplicemente leccando le unghie dopo aver applicato lo smalto. Bath bomb al prosecco – Le palline profumate e colorate che si immergono nella vasca da bagno acquistano le proprietà del prosecco per un’esperienza unica e sensoriale. Basta immergerle nell’acqua e farsi avvolgerle nella fresca fragranza fruttata del prosecco!

– Le palline profumate e colorate che si immergono nella vasca da bagno acquistano le proprietà del prosecco per un’esperienza unica e sensoriale. Basta immergerle nell’acqua e farsi avvolgerle nella fresca fragranza fruttata del prosecco! Gloss al prosecco e fragola – Il lucida labbra al prosecco e fragola si arricchisce di vitamina E e oli essenziali dell’olio di Jojoba per assicurare un prodotto naturale capace di prendersi cura delle labbra e conferirgli un colore rosato valorizzato con micro-glitter.

– Il lucida labbra al prosecco e fragola si arricchisce di vitamina E e oli essenziali dell’olio di Jojoba per assicurare un prodotto naturale capace di prendersi cura delle labbra e conferirgli un colore rosato valorizzato con micro-glitter. Sapone al prosecco e fragola – L’accostamento fragola e prosecco viene riproposto in una saponetta ecofriendly con ingredienti naturali che sprigiona il profumo di fragola e l’essenza del prosecco.

– L’accostamento fragola e prosecco viene riproposto in una saponetta ecofriendly con ingredienti naturali che sprigiona il profumo di fragola e l’essenza del prosecco. Illuminante al prosecco – Si tratta di un prodotto a base di prosecco studiato per illuminare il viso con una base dorata e un finish frost.

I cosmetici al prosecco uniscono le proprietà uniche e antiossidanti dei prosecco e le declinano in varietà di prodotti di skincare e make-up luminosi e avvolgenti nelle nuance e nelle fragranze.