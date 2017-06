Make-up da portare nel bagaglio a mano: regole e consigli utili

Scegliere l’aereo come mezzo di trasporto per i viaggi d’affari o le vacanze rappresenta un ottimo modo per risparmiare tempo. Purtroppo però bisogna tener conto di una serie di norme che regolano la limitazione dei prodotti da portare in cabina e più in particolare nel bagaglio a mano. Quali sono i prodotti per il make-up da portare nel bagaglio a mano?

Dal 31 gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole per il trasporto dei liquidi o meglio LAG (Liquidi, Aerosol e Gas) da portare in cabina. Si tratta di restrizioni che riguardano un’ampia di prodotti e che costringono a ridimensionare il bagaglio, facendo a meno di tutto quello non sembra strettamente necessario.

Make-up da portare nel bagaglio a mano

Le regole d’oro da rispettare sono sostanzialmente due:

I liquidi dovranno essere contenuti in recipienti con capacità non superiore ai 100 ml Tutti i recipienti dovranno essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente dalla capacità massima di 1 litro.

Quali sono i prodotti coinvolti in queste restrizioni? Creme, lozioni, oli, profumi, spray, gel per capelli, doccia schiuma, dentifricio, mascara e simili.

È chiaro che questo riduce i prodotti del beauty case da portare in aereo, destando molte preoccupazioni in merito.

Per rispettare queste semplici regole e avere comunque a disposizione tutto l’occorrente per una permanenza perfetta è indispensabile seguire questi consigli. Quali sono i prodotti per il make-up da portare nel bagaglio a mano:

Formati mini – Esistono prodotti in formato mini e dei travel kit con tutto l’indispensabile, flaconcini vuoti in cui travasare creme, shampoo e fondotinta oppure prodotti in formato bustina da portare tranquillamente in viaggio.

– Esistono prodotti in formato mini e dei travel kit con tutto l’indispensabile, flaconcini vuoti in cui travasare creme, shampoo e fondotinta oppure prodotti in formato bustina da portare tranquillamente in viaggio. Bustine omologate per bagaglio a mano – Ogni prodotto deve essere chiuso in apposite bustine chiuse con strisce ermetiche.

– Ogni prodotto deve essere chiuso in apposite bustine chiuse con strisce ermetiche. Trasporto dei liquidi – Rispettare il limite dei 100 ml o 100 gr e le modalità di trasporto.

Ma cosa non può proprio mancare nel beauty trasportato nel bagaglio a mano?

Salviettine rinfrescanti profumate o salviettine struccanti

Crema idratante viso e corpo

Primer e fondotinta

Matita labbra

Rossetto

Matita occhi

Due ombretti (uno più chiaro per dare luminosità e uno più scuro per sfumare)

Chiaramente è preferibile dare priorità a creme idratanti e prodotti dedicati al contorno occhi per ripristinare il nutrimento della pelle provata dal viaggio. In ogni caso è meglio cercare di ricreare un make-up fresco e naturale con meno prodotti possibile. In alternativa è possibile portare tranquillamente qualsiasi trucco in polvere!