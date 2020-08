Matita labbra trasparente: cos’è e a cosa serve

Il make-up basic e semplice può essere un’ottima soluzione per essere sempre impeccabili, ma senza esagerare coi colori. In questi casi la matita labbra trasparente è un must have!

Make-up- foto pixabay.com

La matita labbra è un cosmetico indispensabile per definire le labbra e rendere più carico il colore del rossetto.

Quando si vuole sfoggiare un look naturale e luminoso, però, il colore può diventare un problema.

Da un lato c’è l’esigenza di ottenere un make-up preciso e perfetto mentre dall’altro lato si vuole evitare il colore.

Per fortuna esiste la matita labbra trasparente che consente di ottenere tutti i vantaggi di una normale matita labbra restando quasi invisibile all’occhio.

Questo tipo di matita labbra si rivela perfetta anche per migliorare l’applicazione di un rossetto colorato o nude e ottimizzarne la durata.

La matita labbra trasparente

La matita labbra trasparente è un cosmetico che non rilascia alcuna tonalità sulla pelle, ma assolve ai compiti di una normale matita dal potere scrivente.

In realtà non si tratta di un prodotto completamente trasparente, ma la tonalità bianca o rosa chiaro risultano davvero impercettibili.

Questo tipo di matita è perfetta per definire il contorno labbra e aiutare il rossetto e il gloss a non scivolare via dalle labbra.

Il fatto che non abbia pigmenti colorati ben definiti e visibili semplifica l’applicazione di questa matita, rendendola perfetta anche per chi non ha molte dimestichezza con il make-up.

Come usarla?

Il tratto caratteristico della matita trasparente è quello di non rilasciare colore sulla pelle. Per il resto si comporta come una normale matita labbra.

Contorno labbra – La matita può essere usata per delineare il contorno labbra, dare una linea guida alla matita labbra colorata e applicare il rossetto al meglio.

– La matita può essere usata per delineare il contorno labbra, dare una linea guida alla matita labbra colorata e applicare il rossetto al meglio. Base – Applicare questa matita permette di creare una base trasparente e cerosa che facilita l’applicazione del rossetto. In questo modo si riuscirà ad aumentare anche la durata del rossetto.

– Applicare questa matita permette di creare una base trasparente e cerosa che facilita l’applicazione del rossetto. In questo modo si riuscirà ad aumentare anche la durata del rossetto. Barriera – È possibile applicare la matita trasparente appena al di fuori del contorno labbra per creare una barriera contro la fuoriuscita del rossetto.

Va da sé che è importante applicare la matita trasparente sempre prima della matita labbra colorata e del rossetto per migliorare la durata dei cosmetici.

Il consiglio in più …

La matita trasparente rappresenta una scelta decisamente più economica rispetto all’acquisto di matite labbra in mood con il rossetto.

Le make-up addicted che non vogliono rinunciare ai vantaggi di una matita colorata possono bagnare la matita trasparente nel rossetto preferito, ottenendo una matita colorata in pendant con la nuance del rossetto.