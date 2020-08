Quanto ne sappiamo di rossetto argento metallizzato?

La scelta del rossetto tra colore e finish è fondamentale per completare il make-up e dare un tocco in più all’intero look. Scopriamo il rossetto argento metallizzato.

Rossetto silver- foto pinterest.se

I toni metallici non rischiano di far scivolare il make-up nella banalità e attirano l’attenzione, ma dovrebbero essere gestiti con attenzione.

Dal rossetto oro al rossetto bronzo fino ad arrivare al rossetto argento, infatti, le labbra si tingono di colori regali non sempre facilissimi da indossare.

Il rossetto argento metallizzato

Il rossetto argento metallizzato regala un effetto luminoso e 3D in grado di far risplendere le labbra in modo diverso a seconda di come viene catturata la luce.

Il problema è che non sempre si sa come scegliere un rossetto dai toni metallici come l’argento e spesso il risultato finale è deludente.

Qual è il prodotto giusto? Semplicemente il rossetto silver che si adatta meglio alle necessità personali e alle richieste di make-up.

In fase di scelta bisognerebbe considerare l’INCI (optando per composizioni che non comportano problemi), il tipo di formulazione e le opinioni dei consumatori.

Inoltre, dal momento che i rossetti metallici mettono in evidenza le labbra, risulta indispensabile preferire una formulazione in grado di idratare le labbra.

Come applicare un rossetto silver

Il rossetto argento metallizzato deve essere applicato con accortezza per evitare di mettere in evidenza le imperfezioni delle labbra e rovinare il make-up.

Prima di applicare il rossetto, quindi, è indispensabile procedere con lo scrub per eliminare le imperfezioni e il balsamo labbra per idratare le labbra.

A questo punto si può procedere con l’applicazione, disegnando il contorno labbra con una matita argento o nude e stendendo il rossetto dall’esterno verso l’interno.

Dopodiché non bisogna far altro che lasciare asciugare il rossetto, tamponare le labbra con una velina e applicare un po’ di cipria trasparente per fissare il risultato.

Quando indossarlo?

La nuance sta bene a tutte. Da un lato può creare un gioco di contrasto con incarnati e capelli dai colori caldi mentre dall’altro lato può far brillare di luce fredda anche le donne con pelle chiara e capelli scuri.

Il rossetto silver metallizzato non è uno di quei rossetti passe-partout da sfoggiare in qualunque situazione. È una scelta eccentrica che va usata nelle occasioni speciali.

Ma quando indossare il rossetto argento metallizzato? Sarebbe meglio sfoggiarlo in una serata importante o una festa a tema.