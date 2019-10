Qual è la forma delle sopracciglia giusta in base al viso?

Folte, tondeggianti o ad ali di gabbiano, le sopracciglia possono cambiare lo sguardo e valorizzare il viso. Qual è la forma delle sopracciglia giusta?

Le sopracciglia sono parti importanti perché ne ridefiniscono le proporzioni, incorniciano lo sguardo e creano armonia con gli altri elementi del viso.

Troppo spesso, però, si tende a seguire indiscriminatamente le mode e a voltare le spalle alla forma delle sopracciglia giusta, quella che potrebbe fare la differenza.

Certo lo stencil per sopracciglia può essere utilissimo per tracciare la forma, ma non può fare cambiare idea quando si desidera assomigliare a una modella o un vip.

A tutto questo si aggiunge il rischio di scegliere una forma inadatta che può appesantire e invecchiare lo sguardo.

Forma delle sopracciglia in base al viso

La forma delle sopracciglia giusta è quella che si adatta meglio alla tipologia del viso: tondo, ovale, a cuore, squadrato o allungato. È questo il segreto per rendere il viso armonico.

La prima cosa da fare per capire qual è la forma delle sopracciglia giusta è guardare la forma del viso allo specchio in modo obiettivo.

In questa fase non serve “ingannare” sé stesse perché si tratta di valorizzare lo sguardo e il viso al meglio. Tutto il resto può essere nascosto o cambiato con il make-up.

Viso ovale

Le sopracciglia del viso ovale devono essere piene e intense per riuscire ad attirare l’attenzione, visto che la forma del viso è la più “regolare”.

Viso tondo

Il viso tondo può essere valorizzato con sopracciglia con arcate curve e ben strutturate in grado di ridistribuire le proporzioni.

Viso quadrato

Il viso quadrato restituisce un aspetto piuttosto duro e per questo le sopracciglia con arcate arrotondate (senza un vero arco) possono affinare il viso e creare armonia.

Viso a cuore

Il viso a forma di cuore presenta la parte inferiore più appuntita e la parte superiore appena più larga. Va da sé che è meglio riequilibrare il tutto optando per sopracciglia con arcate morbide e arrotondate.

Viso allungato

Il viso allungato può essere riempito semplicemente puntando su sopracciglia corte con arcate non troppo accentuate.

Myriam