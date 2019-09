Le sopracciglia cambiano le proporzioni del viso e definiscono lo sguardo: dolce, arcigno e così via. Come evitare le sopracciglia che invecchiano?

Ebbene sì, ci sono alcuni errori di make-up che invecchiano sia le appassionate di trucco più giovani che le donne più mature.

Tra gli errori più comuni spiccano le sopracciglia, parti del viso troppo spesso trascurate che promettono di rivoluzionare l’effetto finale del make-up.

4 consigli per evitare le sopracciglia che invecchiano

Le sopracciglia possono appesantire e invecchiare lo sguardo se vengono depilate in maniera aggressiva o truccate troppo o troppo poco.

Certo fare centro con la forma delle sopracciglia è già un passo in avanti, ma occorre sapere anche cosa fare e cosa non fare per esaltare la bellezza e l’espressività dello sguardo.

Non ci resta che scoprire quali sono gli errori da non commettere e come evitare le sopracciglia che invecchiano!

Troppo sottili

Gli anni ’90 ci hanno lasciato in eredità sopracciglia sottilissime e sguardi severi e accigliati, tanto più se si tratta di sopracciglia che incorniciano degli occhi grandi.

Per evitare sopracciglia che invecchiano è meglio optare per spessori maggiori in grado di addolcire lo sguardo e alleggerire l’effetto finale. Via libera a matite, polveri, mascara, stencil e, perché no, tatuaggi!

Troppo wild

Forse le sopracciglia di Cara Delevingne non sono l’esempio da seguire sempre e comunque perché l’effetto wild potrebbe rendere tutto più sciatto e stanco.

Le sopracciglia devono essere sempre curate: no ai peli superflui, no a linee imperfette e no a colori troppo scuri e innaturali.

Troppo ad “ali di gabbiano”

Le sopracciglia ad “ali di gabbiano” restituiscono un aspetto innaturale agli occhi, spazzando via spontaneità e dolcezza allo sguardo.

La forma giusta delle sopracciglia è quella che non inverte il loro arco naturale e non stravolge il loro spessore.

È sufficiente optare per forme piene e angoli morbidi in caso di viso ovale o tondo, arcate arrotondate in caso di viso quadrato, forme arcuate e morbide in caso di viso a triangolo o a cuore e linee dritte in caso di viso allungato.

Troppo colorate

Seguire le mode non è sempre trendy, specialmente perché le sopracciglia troppo colorate possono invecchiare lo sguardo.

In questo senso è opportuno optare per nuance in mood con i colori dell’incarnato e dei capelli ed evitare contrasti imbarazzanti.

Myriam