Le ciglia finte possono regalare quello sguardo profondo e intrigante che ogni make-up addicted vorrebbe. Quanto ne sappiamo di ciglia finte a nastro?

Il make-up occhi realizzato con matita e mascara può non bastare per aprire e dare profondità allo sguardo. Quello che serve è un paio di ciglia finte.

Purtroppo non sempre la scelta è così facile e scontata, specialmente quando non si sa quale tipo di ciglia finte scegliere in base alla forma dell’occhio e al risultato desiderato.

Dalle ciglia finte a nastro alle ciglia finte a ciuffetto, infatti, il mondo delle ciglia finta può regalare effetti finali diversi.

Ciglia finte a nastro

Le ciglia finte a nastro non sono altro che file di peletti ciliari collocati su supporti di plastica o silicone che possono essere applicate lungo le rime cigliari superiori e inferiori.

Contrariamente a quello che accade con le ciglia finte a ciuffetti, quindi, questo tipo di ciglia finte coprono tutto l’occhio e “rimpolpano” le ciglia vere in modo uniforme.

All’interno della gamma delle ciglia finte a nastro esistono diverse tipologie che promettono risultati più naturali o più costruito.

Le ciglia finte sintetiche si presentano più rigide e meno flessibili e per questo restituiscono un risultato leggermente più finto. Il vantaggio è che sono facili da reperire e decisamente economiche.

È possibile optare per le ciglia finte in pelo animale dall’aspetto più simile alle ciglia naturali per consistenza e lunghezza. Il loro punto a favore è la sottigliezza della banda che finisce per facilitarne l’applicazione.

In alternativa ci sono le ciglia finte di seta caratterizzate da una base più folta e un’estremità più sottile che rendono l’effetto molto naturale. Hanno un colore intenso e un finish lucido, ma sono anche più costose.

Infine esistono le ciglia finte di pelo umano che promettono un effetto naturale in base alla loro qualità.

Ogni tipo di ciglia finte a nastro può presentarsi con un supporto trasparente per ottenere un risultato naturale o colorato (nero solitamente) per ravvivare la linea di eyeliner.

Perché scegliere le ciglia finte a nastro?

Forse le ciglia finte a ciuffetti assicurano un risultato più naturale, ma le ciglia finte a nastro permettono di ottenere uno sguardo da cerbiatto in modo semplice e veloce.

Come applicarle

Le ciglia finte a nastro sono molto più semplici da applicare rispetto alle ciglia finte a ciuffetto, ma richiedono qualche piccola accortezza.

La prima cosa da fare è controllare la lunghezza della banda delle ciglia finte rispetto all’occhio e accorciarla con delle forbicine prendendo come punto di riferimento l’angolo sterno dell’occhio.

A questo punto bisogna rimuovere la striscia trasparente che ferma le ciglia nella confezione (salvo che non si tratti di ciglia finte autoadesiva) e applicare la colla speciale sul punto che si intende applicare per primo.

Si può partire applicando l’angolo esterno e procedendo verso l’interno; applicando l’angolo interno andando verso l’esterno; iniziare dal centro.

In ogni caso, dopo aver applicato la colla, occorre aspettare qualche secondo per renderla appiccicosa e applicare la banda vicino alla radice delle ciglia naturali tenendo l’occhio socchiuso e guardando verso il basso.

Per fissare al meglio le ciglia finte a nastro è possibile pinzare le ciglia finte e le ciglia naturali e aspettare qualche secondo.

In ultimo, se proprio la banda delle ciglia finte è troppo visibile, si può tracciare una linea di matita occhi o eyeliner per coprire i punti visibili e intensificare lo sguardo.

Come rimuoverle

Il momento di rimozione delle ciglia finte è piuttosto delicato in quanto da questo dipende il fatto di poterle utilizzarle almeno una seconda volta.

Tutto quello che bisogna fare è ammorbidire la colla passando sulla banda delle ciglia un cotton fioc imbevuto di struccante per eliminare qualsiasi residuo.

Dopodiché è necessario pulire le ciglia finte struccandole con un prodotto ad hoc e ripassando la banda con un cotton fioc imbevuto di struccante. Infine si possono riporre nella confezione originale.