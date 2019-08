Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono i nuovi testimonial di Cotril. Dopo la celebre star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez, anche sua sorella minore è l’ambassador del brand per la cura e il benessere dei capelli.

I due simpatici ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno trascorso una giornata all’insegna del relax e del divertimento al Nikki Beach Versilia prima di Ferragosto. Sulla pagina Facebook di Cotril è stata condivisa una foto della coppia vip del jet set nazionale: “Fai come loro, prenditi cura dei tuoi capelli e del tuo corpo con la nuova linea beach perfetta per l’estate”.

Redazione-iGossip