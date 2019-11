Coach punta su Kate Moss per la campagna Wonder For All, la campagna per le festività natalizie 2019 con un cast stellare che include anche l’attrice Yara Shahidi, il rapper Megan Thee Stallion nella sua prima campagna di moda, Spike e Tonya Lee.

La campagna segue il gruppo di festaioli mentre si riunisce a un party improvvisato in una brownstone di New York.

Catturando l’atmosfera magica del periodo, la campagna difende la credenza di riunirsi per le feste e lo spirito inclusivo di New York. Fotografata da Juergen Teller, che ha debuttato con la sua prima campagna per Coach lo scorso autunno, la campagna colorata e irriverente evidenzia l’individualità dei membri del cast. Ambientata nell’Upper West Sidela campagna vede i protagonisti che comprendono anche l’attore Miles Heizer e un’inaspettata amica piumata, riuniti in scene allegre e non filtrate che mettono in risalto lo spirito giocoso della casa.

La campagna introduce anche la nuova collezione Horse and Carriage di Coach, che reinventa l’iconico motivo degli anni ’50 come un modello colorato e vivace su abiti e borse, tra cui la nuova versione della Kat Saddle Bag, indossata da Kate Moss.

Redazione-iGossip