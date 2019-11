Camicissima lancia la camicia Non Iron

Camicissima ha lanciato la camicia Non Iron. Una vera e propria svolta per il mercato italiano, ma non ad esempio per quello americano dato che queste tipologie di camicie sono in vendita da decenni. Il progetto link tra Digital e Retail ha l’obiettivo di approfondire il mondo Non Iron.

Le social properties del brand stanno proponendo la novità attraverso gli scatti realizzati da Nima Samiee, fotografo e video-maker di origini persiane, già autore di importanti campagne digital per prestigiose maison.

“La camicia Non Iron è un prodotto innovativo e multi-generazionale allo stesso tempo – ha affermato Fabio Candido, ad di Fenicia spa, società a cui fa capo il marchio -. Ideale per i giovani e le loro occasioni speciali, ma anche per un uomo più maturo con la sua routine”.

Redazione-iGossip