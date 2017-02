I colori della moda estate 2017

Il bel tempo comincia a fare capolino in quasi tutte le regioni d’Italia, e la moda pensa già ai colori della prossima estate 2017, proponendo soprattutto abbinamenti e colori vitaminici e solari, oltre a tinte più tenui e delicate. Troviamo soprattutto sulle passerelle giallo e arancione, ma anche il celeste, il color tè verde o il rosa castagno, fino al rosso e al tortora. Il colore dell’anno per Pantone è il greenery, ovvero un verde-giallo fresco e frizzante che rievoca le distese della natura erbosa.

Cominciamo dal colore giallo: proposto in tutte le salse dalle maison di moda, lo troviamo per pantaloni, giacche e camicie, anche in coordinato con gli accessori. Consigliato per le more o le donne dalla carnagione olivastra.

Buoni spunti arrivano anche dal bianco, tinta evergreen dell’estate. Va dal panna al ghiaccio all’ottico, e sta bene a tutti e a tutte.

Le anime più romantiche si possono rivolgere al rosa: nella sua variante shocking contribuisce ad apportare umore e vitalità a chi lo indossa. Si può accostare a rosso e bordeaux. Il rosa cipria, invece, si sposa con il nocciola, con il blu o nella variante scura del denim.

Il colore azzurro per eccellenza del 2017 è l’Island Paradise del 2017, un color acqua tra il blu e il verde che è l’emblema dei paesaggi tropicali. Si può abbinare in contrasto con il giallo, l’arancione e il verde.

Il rosso invece è proposto nelle varianti dall’arancione al corallo fino al salmone. È stato scelto da molti stilisti per dare energia anche in contrasto con il denim.

Il nero, lo sappiamo, non passa mai di moda, soprattutto su abiti in leggero chiffon oppure eleganti tute in pizzo; si abbina con tutto!