Gli accessori sposa per la primavera 2017

Marzo, Aprile e soprattutto Maggio e Giugno sono tra i mesi più gettonati per il matrimonio, in quanto la natura inizia a sbocciare e le giornate si allungano, diventando quindi più romantiche e scenografiche. La sposa del 2017 può scegliere fra molte alternative di acconciatura, ma vediamo quali sono gli accessori proposti per questa bella primavera:

1- Finalmente la sposa degli anni 2000 abbandona gli accessori in total white e ricerca ispirazione nel nero. Ne sentivamo la mancanza, per cui molte proposte si dirigono in questo verso, annoverando cerchietti con perline di nero profondo e cristalli alternati a punti luce trasparenti. Trés chic e alternativo.

2- La tendenza wild e ‘figlia dei fiori’ che accompagna il trend fashion di stagione si rivela anche nelle scelte dedicate alla sposa. Ecco che le fascette vengono indossate sulla fronte, come facevano gli hippie e diventano preziose grazie a giochi di ricami, grazie alla fattura all’uncinetto e al macramé e anche grazie al colore non sempre banale, come questa proposta in tenero rosa antico.

3- Se vogliamo adeguarci ai trend di stagione dobbiamo farlo per bene, per cui una sposa hippie deve indossare tanti e vistosi accessori floreali. Questa coroncina in fiori sintetici si rivela deliziosa, in quanto alterna rose realizzate in diversi colori che spaziano dal pesca fino all’arancione, per tornare poi al bianco candido che richiama l’abito nuziale.

4- Largo alle pietre. Raramente le pietre sono state protagoniste delle acconciature da sposa, ma probabilmente questa stagione propone una bella inversione di rotta in questo senso. Ecco che i fermagli per lo chignon diventano importanti e si compongono con tante pietre colorate messe assieme, magari scelte nelle varianti azzurre o grigie: raffinate ed elegantissime.

5- La tendenza più particolare del 2017? Dare vita ad acconciature assolutamente prive di accessori. Si tratta di un mood molto speciale, in quanto la sposa si gioca tutto sull’abito e anche sul make up. Grazie alle splendide acconciature elaborate per questa stagione, il problema non si pone, in quanto l’attenzione si focalizza su corpose trecce doppie e anche triple e su un effetto bombato che dona volume all’insieme. Che dire, gli accessori in questo contesto sarebbero troppo!

Ora che abbiamo compreso i maggiori trend nell’universo degli accessori sposa 2017, possiamo dedicarci a capire quali sono le tendenze relative al make up da accompagnare. I capelli scuri possono seguire le proposte dettate dal colore marsala. Il marsala è un colore speciale, che associa la profondità del marrone alla forza del rosso, dando vita ad una tinta iper raffinata. Se per le labbra può risultare audace, il marsala può essere preferito dalle spose brune nel make up dedicato agli occhi.

Le spose con capelli chiari che desiderano seguire i trend di stagione possono affidarsi al potere dei metalli. Il biondo è il colore adorato dal 2017, soprattutto nelle versioni miele e nelle proposte di biondo platino. Ecco che l’ombretto occhi può guardare all’oro, all’argento, al platino e, per le spose più audaci, al bronzo, un colore che dosato con accortezza regala un make davvero d’effetto.