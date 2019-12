Giorgio Armani critica Forbes: “Non sono la terza persona più ricca d’Italia, qualcuno si sta nascondendo”

Giorgio Armani ha criticato Forbes, mettendo in dubbio la sua terza posizione come persona più ricca d’Italia. Secondo il celebre e amato stilista, qualcuno si sta nascondendo.

Giorgio Armani e Kate Winslet at the Giorgio Armani Privé Fall Winter 2017-18 couture show – Foto: Facebook

Pochi giorni fa Giorgio Armani ha ricevuto l’Outstanding Achievement Award ai The Fashion Awards 2019. Katherine Clarke del Wall Street Journal ha rivelato che Armani ha comprato a New York un attico appartenuto al suo vicino, l’AD in partenza di T-Mobile John Legere, per circa 17,5 milioni di dollari.

Il direttore creativo dei marchi Emporio e Giorgio Armani nonché presidente e AD di Armani Group ha asserito alla fashion editor Hannah Marriott di prendere con le pinze il patrimonio netto da 11 miliardi di dollari riferito da Forbes.

“Ci sono delle persone che si stanno nascondendo – ha riferito Armani -. Essere conosciuto per quanto guadagno ha aiutato il marchio rendendolo il massimo del lusso”.

Lo scorso anno l’omonimo marchio di lusso ha generato ricavi per approssimativamente 2,3 miliardi di dollari.