Laetitia Casta sensuale e bellissima in cover su Elle. L’ex testimonial dell’Oréal e icona di Victoria’s Secret ha posato senza veli e con indosso un vestito nero e trasparente di Maison Rabih Kayrouz.

L’ex top model francese ed ex conduttrice del Festival di Sanremo ha sfoggiato il suo fisico statuario e le sue forme prosperose. Oggi ha 41 anni, ma il tempo per lei sembra fermato. Negli scatti di Blair Getz Mezibov Laetitia Casta guarda fissa in camera, si accovaccia senza veli sugli scogli o lascia intravedere il seno stretta nell’abito nero.

L’ex supermodella francese è una delle donne più desiderate e belle del mondo cinematografico. Si divide tra cinema e famiglia, Laetitia è mamma di tre figli: Sahteene, avuta dal primo compagno Stéphane Sednaoui e Orlando e Athena, avuti dall’ex compagno italiano Stefano Accorsi.

Redazione-iGossip