Will Smith è il nuovo testimonial di Moncler. Il 50enne attore, rapper e produttore cinematografico statunitense è stato immortalato da Tim Walker per la campagna “Genius is Born Crazy”. Per il celebre attore hollywoodiano è la prima volta in veste di ambasciatore di un marchio.

Il talento raro fa il genio. E i geni vengono da sempre giudicati folli. Con questa campagna, concepita come una rappresentazione visiva del concetto di genio, Moncler vuole catturare l’unicità delle menti creative attraverso immagini che raccontano il genio all’opera. La scelta di Will Smith come volto per la campagna Moncler e? stata una scelta naturale. Attore, produttore e musicista di successo, due volte candidato agli Academy Awards e più volte vincitore ai Grammy, Smith è alla prima campagna pubblicitaria nella sua poliedrica carriera d’artista.

«Credo nelle potenzialità di una mente folle e do sempre una possibilità a un sogno pazzo di potersi realizzare. La magia spesso accade da qualche parte oltre l’ordinario, nell’esplorazione di nuovi orizzonti che solo pochi vedono, prima che altri seguano – ha dichiarato l’amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini -. È un onore avere Will Smith, nella sua prima campagna pubblicitaria di moda, abbracciando la nostra idea “folle” per celebrare il genio nascosto in tutti».

Redazione-iGossip