Miss Universe 2019, Lois Minimal Design tra i brand protagonisti

Lois Minimal Design tra i brand protagonisti del concorso di bellezza femminile del pianeta che ha eletto la rappresentante italiana che ha il diritto di partecipare alla Finale Mondiale di Miss Universe 2019.

La serata di gala è stata condotta da Rebecca Staffelli e andrà in onda su La 5 il prossimo 1 Settembre 2019, in seconda serata. La neo Miss Universe Italy 2019 avrà l’opportunità di partire alla volta delle Philippine, dove il 19 dicembre rappresenterà l’Italia nella finale mondiale di Miss Universe in diretta televisiva su Fox Life. In tale occasione, la vincitrice indosserà l’abito che lo stilista Joseval Dos Santos ha confezionato per la neoeletta Miss Universe Italy 2019.

Lois Minimal Design è il brand della fashion designer Matilde di Pumpo. Purosangue pugliese di Rodi Garganico, studia e si diploma allo IED di Roma nel 2011. E dopo qualche anno di gestazione, nel 2018 da alla luce la sua creatura Lois. Una fanciulla nata dai suoi sogni, la dea sempre immaginata e desiderata sin da bambina che rivoluzionasse il suo modo di essere donna e di parlare alle donne.

Lois si apre e si chiude su una serie di elementi/materiali – forme/volumi che si oppongono e si attraggono in un continuo flusso creativo/interpretativo in quanto è progettazione e ricerca della materia che si manifesta, come conseguenza naturale nella pratica dell’upcycling. Siamo circondati dalla bellezza, da dettagli e particolari che meritano nuova interpretazione e un diverso uso, da oggetti apparentemente inutili e senza una destinazione.

L’idea di Matilde di Pumpo è quella di dare un senso a tutto questo. Per evitare sprechi, accumuli di materiale dal valore inestimabile. Il suo manifesto si sposa amabilmente alla manifestazione di moda e bellezza prestigiosa di Miss Universo.

Redazione-iGossip