Naomi Campbell ricorda Gianni Versace: “Sei stato un grande innovatore”

Naomi Campbell ha ricordato il compianto stilista italiano Gianni Versace mediante uno struggente ed emozionante post condiviso sul suo profilo Instagram. A 22 anni dalla morte del fratello della stilista italiana Donatella Versace, la diva delle dive della moda internazionale ha condiviso uno scatto amarcord con Gianni e ha scritto un messaggio molto toccante.

La Venera nera ha esaltato la sua genialità creativa, la sua arte e la sua visione della moda che sono più vivi che mai. La 49enne supermodella, attrice e cantante britannica ha scritto: “Gianni, non dimenticherò mai quel giorno. Quel senso di terrore e di disperazione nel sapere che una persona che amavi non sarà più al tuo fianco. Tutto il mondo ha mostrato empatia e vicinanza alla famiglia Versace! Hai sovvertito tutte le regole, sei stato un grande innovatore. Resterai sempre nel mio cuore, non sarai mai dimenticato”.

Redazione-iGossip