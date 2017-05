Rain Dove, la modella androgina che sfida gli stereotipi di genere

Rain Dove da bambina e adolescente si sentiva brutta. Oggi invece è una delle modelle più richieste e in voga del momento grazie al suo aspetto androgino, che le consente di sfilare sia per le collezioni da donna che per quelle da uomo. La 27enne modella e attivista statunitense si identifica come Gender Capitalist. Capelli corti e sguardo deciso per Rain che ha svelato a Buzzfeed di aver iniziato a sfilare dopo aver perso una scommessa.

Già apparsa su prestigiose riviste come Vogue, W, Elle e Marie Clair e ora testimonial di Dove, Rain Dove condivide sul suo profilo Instagram diverse foto che la vedono indossare nelle stesse scene sia abbigliamenti maschili che femminili.

“Le persone a volte pensano che io sia un trans – ha racconto la modella e attivista americana – e questo scatena la loro omofobia. Tutti ci impegniamo per essere speciali, ma la cosa più speciale che si può fare è essere se stessi. L’identità di genere non esiste, è una costruzione sociale entro la quale non ci si deve rinchiudere”.

Rain Dove rappresenta uno dei simboli della battaglia contro gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel mondo della moda e non solo. Bravissima!