White Skorpion è uno dei testimonial di Base12, la linea Italian Style che seppur giovane riscontra tanto interesse nell’attuale fetta di mercato streetwear. Alcuni l’associano a un brand emergente, altri a uno store e altri ancora al concept del momento. Nulla di tutto ciò è errato, anche se Base12 è l’idea che porta a un lifestyle unico, originale e innovativo.

Ispirata al nome del Concept Store, Basedodici si lega alla scena streetwear contemporanea. Dalla sua recente nascita sono passate già due uscite, in attesa di una terza sempre più vicina. Prima uscita è stata caratterizzata dalle Bogo, sia in versione Hoodie che T-Shirt Seconda uscita si è basata e legata al Modo-Influencer; Hoodie con ricamo Terza uscita con Basedodici come Logo-Abbigliamento sarà tutta da scoprire…

Base12 è in continuo mutamento ed evoluzione e ha già aperto store a Bologna, Riccione, Ibiza, Salerno, Fano, Perugia e Cesena. Inoltre sono in programma tre nuove aperture di punti vendita entro dicembre 2019. Il 20enne artista fiorentino White Skorpion è uno dei volti di Base12.

Nel post condiviso sui profili Instagram dell’artista e del brand, White Skorpion sfoggia un look multicolore davvero innovativo e originale. Intanto il suo primo singolo di debutto su etichetta Trap Lover e Visory Records con edizioni a cura di Thaurus Publishing (l’etichetta che ha lanciato il famoso rapper Sfera Ebbasta) – Visory Records – DFEdizioni, M4M4CITA, continua a sbancare su YouTube facendo registrare oltre 120mila visualizzazioni.

La produzione è di Joe C. Il sound è molto estivo e orecchiabile. Lo stile del video è reggaeton e la protagonista femminile è un volto molto conosciuto al pubblico televisivo: l’ex concorrente di Temptation Island 2019 ed ex concorrente di Miss Italia, Sabina Bakanaci.

Redazione-iGossip