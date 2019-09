Black Mood di GionnyScandal: la tracklist dell’album

Black Mood di GionnyScandal è il settimo album di inediti del rapper lucano, che sarà disponibile dal prossimo 6 settembre. L’artista ha già svelato tracklist, copertina e le date dell’instore tour, durante le quali incontrerà i fan e promuoverà il nuovo album, sui suoi profili social.

Black Mood di GionnyScandal: la tracklist

1. Black Mood

2. 6 Chiamate Perse

3. Sad Boy

4. XOXO

5. Senza di me

6. Oh Wow!

7. Ti porterò a vedere il mare

8. Mamma

9. Balenciaga

10. Goodbye (feat. Global Dan)

11. Ti Amo Ti Odio

12. Volevo te

13. Faded (feat. Cal Amies)

14. Non piangere

15. Triste e Famoso (feat. Cyrus Yung)

16. SXLX

Instore Tour 2019 di GionnyScandal: tutte le date

Ecco tutte le date dell’instore tour 2019: 6 settembre a Como, Frigerio Dischi, e a Milano, Milano Mondadori (Piazza Duomo), 7 settembre a Varese, Varese Dischi, e a Torino, Feltrinelli (Stazione Porta Nuova), 8 settembre a Palermo, Mondadori (CC Forum), 9 settembre a Catania, Feltrinelli (Via Etnea 283-285-287), e a Messina, Feltrinelli (Via Ghibellina 32), 10 settembre a Gioia Tauro, Mondadori (Parco Comm. Annunziata), e a Cosenza, Feltrinelli (Corso G. Mazzini 86), 11 settembre a Taranto, Mondadori (CC Porte dello Jonio), e a Brindisi, Feltrinelli (Corso Umberto I 113), 12 settembre a Bari, Feltrinelli (Via Melo da Bari 119), e a Foggia, Mondadori (Via Guglielmo Oberdan 9), 13 settembre a Salerno, Mondadori (Corso Vittorio Emanuele 56), e a Napoli, Feltrinelli (Stazione Centrale), 14 settembre a Caserta, Juke Box, e a Frosinone, Mondadori (Via Aldo Moro 223), 15 settembre a Latina, Feltrinelli (Via Armando Diaz 10), e a Roma, Feltrinelli (Via Vittorio Emanuele Orlando 84-86), 16 settembre a Pescara, Feltrinelli (Via Trento), e ad Ancona, Feltrinelli (Corso Giuseppe Garibaldi 35), 17 settembre a Modena, Mondadori (Via Sergio Ramelli 101), 18 settembre a Bologna, Mondadori (Via Massimo D’Azeglio 34), 19 settembre a Padova, Mondadori (Piazza dell’Insurrezione 3), e a Mestre, Feltrinelli (CC Le Barche), 20 settembre a Lucca, Sky Stone and Song, e a Firenze, Galleria del Disco, e 21 settembre a La Spezia, Feltrinelli (CC Le Terrazze), e a Genova, Feltrinelli (Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 20r).

Redazione-iGossip