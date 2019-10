Clash Again è il repack dell’ultimo album di Ensi, che è disponibile dal 18 ottobre in tutti gli store digitali e anche in Vinile in edizione limitata, numerata e autografata. Oltre al nuovo singolo Mira, Clash Again contiene anche un nuovo brano freestyle, un inedito e la “Posse Track” della canzone Rapper che vede la partecipazione dell’artista dancehall giamaicano Agent Sasco e dei rapper Lazza, Danno, Clementino e Jack The Smoker.

Clash Again di Ensi: la tracklist del repack

1. Sequel Freestyle

2. Bang Bang

3. Mira feat. Madame

4. Rapper Posse Track feat. Lazza, Danno, Clementino, Jack The Smoker e Agent Sasco

5. Clash Freestyle

6. Deng Deng feat. Patrick Benifei

7. Mutombo

8. Rocker

9. Ivory Freestyle

10. Rapper feat. Johnny Marsiglia e Agent Sasco

11. Vita intera

12. Thema Turbo Diesel

13. Autogrill Freestyle

14. Rat Race feat. Attila

15. Fratello mio

16. Complicato

