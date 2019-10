Courage World Tour 2019 di Celine Dion: la scaletta dei concerti

Courage World Tour 2019 di Celine Dion sta mandando in visibilio i fan della celebre e amatissima diva della musica internazionale. Alcuni giorni fa ha rilasciato tre nuovi singoli per anticipare l’uscita del disco di inediti, Courage.

Courage World Tour 2019 di Celine Dion: la scaletta

1. It’s All Coming Back To Me Now

2. Dans Un Autre Monde

3. Terre

4. À Vous

5. I’m Alive

6. The Power Of Love

7. L’Amour Existe Encore

8. Beauty And The Beast

9. Encore Un Soir

10. You’re The Voice

11. Regarde-moi

12. Ziggy

13. Courage

*costume change* (A Song For You/interlude)

14. All By Myself

15. Lying Down

16. Tous Les Blues Sont écrits Pour Toi

17. S’il Suffisait D’Aimer

*costume change*

18. Let’s Dance (David Bowie) / Another One Bites The Dust (Queen) / Flying On My Own / Kiss (Prince) / River Deep Mountain High / Lady Marmalade

*costume change*

Encore:

19. My Heart Will Go On

20. Pour Que Tu M’Aimes Encore

Redazione-iGossip