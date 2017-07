Despacito è la canzone più ascoltata in streaming della storia. Il brano del cantante portoricano Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, noto con lo pseudonimo Luis Fonsi, in collaborazione con il famoso rapper portoricano Luis Ayala Rodríguez, più conosciuto con il nome d’arte Daddy Yankee, ha battuto ogni record!

A soli sei mesi dalla sua uscita, Despacito di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee ha sbancato in Italia, ma anche in tutto il mondo! Secondo i dati raccolti dalla casa discografica Universal, il singolo tormentone del 2017 è stato riprodotto sulle varie piattaforme più di 4,6 miliardi di volte, superando Sorry di Justin Bieber, che si ferma a 4,3 milioni.

Il famoso e popolare cantante portoricano ha commentato l’incredibile e straordinario successo internazionale del suo singolo: “Lo streaming è un connettore per il pubblico di tutto il mondo e ha aiutato la mia musica a raggiungere ogni angolo del pianeta. E’ veramente un onore sapere che Despacito è ora la canzone più ascoltata in streaming della storia”.

Il ceo del gruppo Universal Lucian Grainge ha tessuto le lodi del cantante, sottolineando che Despacito è indiscutibilmente “il successo più grande dell’anno. Lo streaming ha dato la possibilità ad un brano con ritmo, background culturale e lingua diversa di essere apprezzato a livello globale”.

Un successo internazionale davvero inarrestabile e inarrivabile. La hit dell’anno ha raggiunto un altro importante e prestigioso traguardo. Quale? Despacito di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee è diventata la prima canzone in spagnolo a raggiungere la vetta della classifica Hot 100 di Billboard negli Usa dai tempi della Macarena, la canzone nata nel 1993 dal duo spagnolo Los del Río e influenzata dai ritmi brasiliani e africani, proposta in versione commerciale semplificata e riarrangiata per il mercato europeo dal popolare duo italiano Los Locos.

Ora, però, è tempo di Despacito!