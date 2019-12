Dua Lipa in concerto il 30 aprile 2020 a Milano

Dua Lipa sarà in concerto il 30 aprile 2020 a Milano. La famosa e popolare artista ha annunciato la bellissima notizia sui social. “Quello che volevo fare con questo album era uscire dalla mia zona di comfort e sfidare me stessa a fare musica – ha scritto Dua su Instagram – che potesse stare accanto ad alcune delle mie canzoni pop classiche preferite, pur sentendomi fresca e unicamente mia. A causa del tempo che avevo trascorso in tour con la mia band, volevo che Future Nostalgia avesse molto più di un elemento live, ma mescolato con la moderna produzione elettronica”.

“Il titolo? Ricordo che stavo andando a un programma radiofonico a Las Vegas pensando alla direzione di questo nuovo disco – ha proseguito – e mi sono reso conto che quello che volevo fare era qualcosa che sembrava nostalgico ma aveva anche qualcosa di fresco e futuristico”.

Per poi rivelare: “Sono stato ispirata da così tanti artisti nel nuovo disco, da Gwen Stefani a Madonna, a Moloko, a Blondie e Outkast, solo per citarne alcuni”.