Ed Sheeran ha deciso di lasciare Twitter in seguito a una serie di insulti e offese ricevute da hater e troll. Alcuni attacchi sono partiti da alcuni fan della celebre star musicale italo-americana Lady Gaga poiché in una recente intervista Ed Sheeran avrebbe umiliato GaGa: “Non voglio fare il Superbowl anni dopo il mio più grande disco per dimostrare a tutti che sono ancora rilevante”. Una critica al vetriolo che non è andata affatto giù ai mostriciattoli… Sulla questione è intervenuta Lady Gaga.

Infastidito dai fan di Lady Gaga e dalle critiche ricevute dopo il suo live al Festival di Glastonbury, poiché è stato accusato di essere stato accompagnato da una base registrata, il famoso cantautore britannico si è confessato al tabloid britannico The Sun.

“Sono uscito da Twitter – ha raccontato il 26enne artista Edward Christopher Sheeran -, non posso più leggere certe cose: ti rovinano le giornate. Mai avrei pensato di dover parlare di questo. Nei miei spettacoli live è dal vivo uso una loop station, non una base. “Non c’è nient’altro se non persone che scrivono cose meschine. Un solo commento può rovinare la tua giornata. In ogni caso è stata una grande notte – ha concluso il cantante inglese -, una grande atmosfera: famiglia, amici, divertimento. Vi amo tutti”.

Sulla questione è intervenuta pubblicamente l’artista statunitense di Joanne, suo ultimo album uscito il 21 ottobre scorso e anticipato dal singolo Perfect Illusion che ha debuttato al 1° posto nella classifica iTunes in 60 paesi, mediante un post social condiviso con i suoi follower. La nuova Reginetta del Pop ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae sorridente al fianco del cantautore britannico e ha scritto un messaggio rivolto a tutti i suoi fan. Ha chiesto al suo pubblico di comportarsi con rispetto per tutti, senza trasformare i social in un luogo in cui sfogare invidie, cattiverie e frustrazioni.