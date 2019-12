Fedez e la Dark Polo Gang prendono strade separate

Fedez e la Dark Polo Gang hanno preso strade separate. La famosa band è uscita dall’agenzia Newtopia. Ora la questione finirà in un’aula di tribunale. La notizia è stata diffusa di recente dal settimanale di cronaca rosa Chi.

Sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini si legge: “Periodo no per il rapper Fedez: dopo l’uscita dalla sua agenzia Newtopia degli ex amici J-AX e Fabio Rovazzi, adesso è il turno della Dark Polo Gang. Le parti sono in disaccordo (pare) per questioni economiche e il prossimo incontro potrebbe essere nell’aula di un Tribunale”.

C’è chi va via e chi entra a far parte della Newtopia. Chi è la new entry? L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, Andrea Damante. Chi sono gli altri artisti che ne fanno parte? Greta Menchi, Matt & Bise, Awed, Riccardo Dose, Amedeo Preziosi, Roberryc, Gabriele Vagnato e Marcell Jacobs.